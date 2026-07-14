Irán bombardeó el cuartel de la Quinta Flota de EE.UU. y sabotea petroleros de Emiratos Árabes

La madrugada de este martes (hora local) marcó una peligrosa escalada en Medio Oriente luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán ejecutara un bombardeo con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Bahréin y atacara dos buques petroleros vinculados a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el estratégico estrecho de Ormuz.

La ofensiva, justificada por Teherán como una represalia ante bloqueos previos y declaraciones de Washington, desató una inmediata respuesta del Comando Central estadounidense (Centcom), que desplegó durante cinco horas una masiva oleada de bombardeos de precisión sobre posiciones militares en territorio iraní.

El violento episodio, que dejó un balance inicial de un marinero muerto y al menos ocho heridos en las embarcaciones comerciales, tuvo como escenario el estrecho de Ormuz, corredor marítimo crucial por donde circula una quinta parte del petróleo y gas mundial.

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La arremetida de la Guardia Revolucionaria apuntó directamente contra el cuartel general de la Quinta Flota de EE.UU. en Bahréin y contra los buques mercantes Mombasa y Al Bahiyah, bajo el argumento de que ignoraron advertencias previas y cruzaron una zona minada.

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Tras conocerse los impactos, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos calificó la agresión como "descarada", condenó cualquier ofensiva contra objetivos civiles o nacionales y advirtió que estos hechos representan "una escalada peligrosa" para la estabilidad regional.

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. El Centcom informó la finalización de una incursión aérea de cinco horas utilizando municiones de precisión sobre activos militares de la república islámica. Los ataques norteamericanos se concentraron en las localidades de Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas y destruyeron capacidades de defensa costera, sistemas de misiles, plataformas de drones y recursos marítimos iraníes.

El nuevo bloqueo de Trump y la insólita disputa por el peaje

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump endureció notablemente su postura. A través de su cuenta en la red Truth Social, el mandatario aseguró que su país los está "golpeando muy duro" y prometió la continuidad de las operaciones. "El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá estándolo, con o sin Irán", sentenció.

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No obstante, Trump pateó el tablero de la geopolítica energética al anunciar el restablecimiento de un bloqueo selectivo contra buques de bandera o clientes de Irán, sumado a la polémica iniciativa de cobrar un peaje del 20% sobre el valor de la carga a todas las naves civiles que sí tengan permitido cruzar el estrecho, rompiendo con la histórica política global de libre navegación sin aranceles.

El canciller iraní, Abás Araqchi, respondió con ironía en la red social X a las pretensiones económicas de Trump, afirmando que "Irán siempre ha sido el guardián del estrecho", aunque abriendo el juego a una negociación de tarifas. Horas antes, el portavoz de la cancillería en Teherán, Esmail Baqai, había advertido que el memorando de entendimiento firmado en junio —que contenía los esfuerzos para levantar bloqueos previos— se encuentra "en crisis".

A pesar de los ataques mutuos, el gobierno iraní confirmó que mantiene canales de diálogo abiertos mediante los mediadores internacionales de Qatar, Pakistán y Omán para frenar una guerra total. El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su "profunda preocupación" ante una situación de impredecibles consecuencias globales.

MEG/LT