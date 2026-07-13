Estados Unidos bombardeó por primera vez una base naval de Irán con drones de superficie no tripulados

El conflicto en Medio Oriente alcanzó un nuevo nivel de sofisticación técnica y agresividad militar y, Estados Unidos lanzó una ofensiva militar contra Irán al bombardear una instalación naval del régimen ubicada en la Base Naval de Bandar Abbas, en la costa sur del país. Así lo informó el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), que confirmó que, por primera vez en la historia, las Fuerzas Armadas emplearon drones de superficie no tripulados.

Según el comunicado, el objetivo fue una base destinada al mantenimiento de submarinos y embarcaciones militares iraníes. Washington sostuvo que la ofensiva buscó debilitar la capacidad operativa de Teherán para lanzar ataques contra el transporte marítimo internacional que atraviesa el estrecho de Ormuz, uno de los corredores más importantes.

A saber, esta operación se llevó a cabo el domingo y utilizó tres embarcaciones de superficie no tripuladas del modelo Corsair, vehículos autónomos diseñados para misiones de "impacto directo" y detonar la carga explosiva que transportan.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta nueva ofensiva se produce después del colapso del alto el fuego firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán. Según la administración estadounidense, el acuerdo dejó de tener efecto debido a la continuidad de los ataques iraníes contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Se expandió en los últimos días hacia otros países de la región. Irán lanzó ataques contra Kuwait, Baréin, Qatar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, todos aliados de Estados Unidos que albergan bases militares norteamericanas.

La nueva ofensiva se produce después del colapso del alto el fuego firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán

En su comunicado, el mando militar estadounidense afirmó que los ataques "degradaron la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial" y destacó que se trata de la primera utilización de drones marítimos de ataque en operaciones de combate por parte de Estados Unidos.

Se produjo en medio del aumento de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, el paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circulaba, antes del conflicto, cerca del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial. Debido a su ubicación estratégica, cualquier interrupción del tránsito por esa vía puede afectar el suministro energético global y provocar un aumento en los precios internacionales del petróleo.

Donald Trump comunicó que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% a los buques que soliciten protección para atravesar el estrecho de Ormuz

Trump dice que Estados Unidos está tomando el control del Estrecho de Ormuz y que le "pagarán por custodiarlo"

A causa de ello, Estados Unidos sostiene que Irán ha utilizado esa zona para amenazar y atacar embarcaciones comerciales, motivo por el cual considera prioritario limitar la capacidad militar de la República Islámica en la región.

Una escalada militar cada vez mayor

El bombardeo forma parte de una ofensiva más amplia lanzada por Washington durante el fin de semana. Según el CENTCOM, las fuerzas estadounidenses atacaron alrededor de 140 objetivos militares iraníes mediante aviones de combate, drones y unidades navales equipadas con armamento de precisión.

Algunas horas después del ataque, Donald Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y comunicó que Estados Unidos cobrará una tasa del 20% a los buques que soliciten protección para atravesar el estrecho, una medida que la Casa Blanca presentó como un nuevo esquema de seguridad para garantizar la navegación comercial.

MV