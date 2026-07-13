Alberto Spectorovsky sobre Irán: "Tiene la llave de la recesión de la economía del mundo occidental"

El recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a poner en alerta a los mercados internacionales y a la comunidad diplomática. Para el analista internacional, Alberto Spectorovsky, la interrupción de la tregua era prácticamente inevitable porque "el acuerdo mismo no daba para mucho lugar de esperanza". Según explicó, el entendimiento alcanzado solo buscaba ganar tiempo mientras ambas partes evaluaban su margen de maniobra política y militar.

El especialista afirmó que "militarmente fue un gran triunfo americano-israelí, pero estratégicamente todo lo que quería Irán era prácticamente lo que se había firmado", por lo que consideró que la ruptura estaba implícita desde el inicio del proceso. En ese contexto, agregó que la verdadera incógnita era "cuánto tiempo Trump iba a aguantar con esa clase de humillación".

El control del Estrecho de Ormuz y la presión sobre Occidente

Spectorowsky sostuvo que Irán continúa conservando un activo estratégico de enorme peso: el control sobre el tránsito marítimo del petróleo. "Irán tiene la llave de lo que se podría llamar la recesión de la economía del mundo occidental", afirmó, al explicar que cualquier interrupción del comercio energético dispara el precio del crudo, alimenta la inflación y golpea a las economías desarrolladas.

El analista también expresó dudas sobre la nueva estrategia estadounidense para garantizar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz mientras bloquea únicamente las exportaciones iraníes. "No sé de qué forma hoy en día Estados Unidos puede permitirlo que no lo pudo permitir antes", reconoció.

Además, interpretó los recientes ataques iraníes contra Bahréin y Qatar como una forma de presionar a los aliados regionales de Washington para que intervengan diplomáticamente. Sin embargo, advirtió que esa táctica puede generar el efecto contrario y fortalecer la alianza entre esos países, Estados Unidos e Israel.

Trump, la política interna y el riesgo de una escalada mayor

Consultado sobre el impacto político que puede tener el conflicto para Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre, Spectorovsky recordó que incluso sectores del Partido Republicano le reclamaban moderación por el efecto económico de la guerra.

"A nosotros nos importa el precio de la nafta, a nosotros nos importa ir al supermercado", resumió sobre el mensaje que los dirigentes republicanos le transmitían al presidente estadounidense. No obstante, planteó la posibilidad de que Trump haya cambiado de estrategia al considerar que el costo político ya es inevitable. "Perdido por perdido y contra todo, contra Irán", describió.

Finalmente, alertó que una nueva escalada podría tener consecuencias devastadoras. "Irán sigue teniendo por ahora las llaves del conflicto", señaló, aunque también advirtió que el régimen podría haber llevado la confrontación demasiado lejos. En ese escenario, concluyó que Estados Unidos podría avanzar sobre infraestructura civil iraní, un escenario que calificó como potencialmente desastroso.

