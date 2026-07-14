Misiones refuerza su plan de contingencia por El Niño en la cuenca del río Uruguay

La provincia de Misiones intensificó su plan de contingencia ante la llegada de el fenómeno El Niño, con especial atención en la cuenca del Río Uruguay, una de las zonas históricamente más vulnerables frente a crecidas e inundaciones. El subsecretario de Prevención Civil provincial, Enrique Parra, señaló: “El seguimiento hidrológico es constante. Analizamos la evolución de las lluvias y el comportamiento del río para poder emitir alertas tempranas”.

Las localidades ubicadas sobre sus costas son consideradas prioritarias dentro del esquema preventivo debido a los antecedentes de crecidas extraordinarias registradas durante episodios climáticos anteriores.

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Uno de los ejes centrales del plan de contingencia de Misiones para afrontar las consecuencias de El Niño contempla la preparación de establecimientos educativos para funcionar como centros de evacuación temporales, en caso de que sea necesario asistir a familias afectadas por inundaciones.

Plan de contingencia en Misiones ante la llegada de El Niño

El fortalecimiento del operativo responde a los pronósticos climáticos, que anticipan que la cantidad de milímetros de lluvia que podría caer en el territorio norteño podría duplicarse o triplicarse por encima de los valores normales los próximos meses.

El Río Uruguay concentra gran parte de la atención de los organismos provinciales debido a que las intensas precipitaciones registradas en el sur de Brasil y el noreste argentino, suelen provocar incrementos veloces en los caudales.

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El Niño: escuelas preparadas para operar como centros de evacuación en Misiones

Las escuelas seleccionadas cuentan con condiciones de accesibilidad, servicios básicos y capacidad para alojar a personas durante situaciones de emergencia, además de formar parte de los protocolos de actuación establecidos por la provincia.

“Las escuelas forman parte del sistema de respuesta porque reúnen las condiciones necesarias para recibir a las familias en caso de evacuaciones preventivas. El objetivo es que todo esté organizado antes de que ocurra una emergencia”, sostuvo Enrique Parra.

Río Uruguay

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Además del acondicionamiento de los edificios, las autoridades trabajan en la logística para garantizar colchones, alimentos, agua potable, kits de higiene y atención sanitaria en caso de que sea necesario activar los centros de evacuación.

PM/MSS