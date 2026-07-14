El Niño: cómo impactará en la Cordillera y qué fenómenos extremos anticipan los meteorólogos

Los meteorólogos advirtieron que la evolución del fenómeno climático El Niño durante los próximos meses puede provocar una variación significativa de las condiciones atmosféricas en la Cordillera de los Andes, con cambios en el régimen de precipitaciones, temperaturas y nevadas. Además, señalaron el incremento de la probabilidad de que acontezcan eventos extremos en distintas regiones de Sudamérica.

En algunas cuencas cordilleranas podría observarse una recuperación de la nieve acumulada, un factor fundamental para garantizar el abastecimiento de agua durante los meses cálidos. Sin embargo, episodios de lluvias intensas sobre nieve ya acumulada también podrían acelerar el deshielo y aumentar el riesgo de crecidas.

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En gran parte de la región andina de Argentina y Chile, los especialistas consideran que El Niño podría favorecer una temporada con mayores precipitaciones respecto de los años dominados por La Niña, aunque destacan que los impactos no serán uniformes.

La reacción de El Niño en la Cordillera de los Andes

Los especialistas explicaron que la cadena montañosa que recorre la costa occidental de América del Sur, constituye una de las regiones dónde la interacción entre el Océano Pacífico y la atmósfera, pueden generar respuestas muy disímiles según la ubicación geográfica.

En el sector central de los Andes, especialmente entre Chile y el oeste de Argentina, un evento de El Niño suele asociarse con un aumento de las precipitaciones durante la temporada invernal y primaveral.

Esto puede traducirse en una mayor acumulación de nieve en alta montaña, una recuperación parcial de embalses y una mejora en la disponibilidad de agua para consumo, riego y generación hidroeléctrica.

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Sin embargo, los especialistas aclaran que un incremento de las precipitaciones también eleva el riesgo de aludes, deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de ríos y anegamientos en áreas cordilleranas, especialmente cuando las lluvias se concentran en cortos períodos.

El jefe de la División de Servicios de Predicción Climática de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Wilfran Moufouma Okia, aclaró que “los pronósticos estacionales permiten anticipar tendencias generales, aunque no determinan con exactitud cómo se comportará el clima en una localidad específica”.

El monitoreo de El Niño-Oscilación del Sur en la Cordillera de los Andes

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno climático natural que resulta de la interacción entre el océano Pacífico tropical y la atmósfera. Se manifiesta a través de tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutral.

El monitoreo del fenómeno El Niño- Oscilación del Sur (ENOS) permite anticipar escenarios climáticos con varios meses de anticipación y brindar información útil para sectores estratégicos como la agricultura, la energía, la gestión del agua y la protección civil.

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Los análisis de los especialistas y las predicciones meteorológicas

En la Cordillera de los Andes, donde el equilibrio entre nieve, lluvia y temperatura determina buena parte de la disponibilidad hídrica anual, el seguimiento del ENOS adquiere una importancia especial.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, sostuvo que “el calentamiento provocado por las actividades humanas está incrementando la temperatura del planeta y amplificando mucho de los impactos asociados a los fenómenos climáticos naturales”.

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Aunque el ENOS es un proceso natural, los científicos sostienen que el calentamiento global puede intensificar algunos de sus efectos, potenciando fenómenos extremos como lluvias torrenciales, inundaciones, sequías prolongadas y olas de calor.

PM / ds