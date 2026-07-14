Estados Unidos reanudó el bloqueo naval contra Irán y aumentó la tensión en el estrecho de Ormuz

La escalada entre Estados Unidos e Irán sumó este martes 14 un nuevo capítulo con la entrada en vigor del bloqueo naval de Estados Unidos sobre los buques que ingresan y salen de puertos iraníes, una medida que había sido anticipada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y que vuelve a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la tensión geopolítica mundial.

El bloqueo comenzó a las 16 (hora del Este de Estados Unidos), las 17 de Argentina, tal como había anunciado el CENTCOM, que además confirmó que las fuerzas estadounidenses estaban ejecutando nuevos ataques contra capacidades militares iraníes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Los ataques se producen mientras las fuerzas estadounidenses se preparan para reanudar el bloqueo naval contra los puertos y zonas costeras de Irán", indicó el comando militar estadounidense en un comunicado difundido a través de la red social X.

La decisión se produjo apenas un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos volvería a imponer el bloqueo y asumiría el rol de "guardián" del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta por donde circula una parte sustancial del comercio mundial de petróleo.

Trump propone cobrar 20% sobre la mercancía que transite por el estrecho de Ormuz

Inicialmente, Donald Trump había afirmado que las navieras comerciales deberían pagar a Estados Unidos un monto equivalente al 20% del valor de sus cargamentos como compensación por la seguridad brindada en la zona. Sin embargo, este martes modificó esa postura y sostuvo que serán los países del Golfo Pérsico quienes compensarán ese esfuerzo mediante acuerdos comerciales y de inversión en territorio estadounidense, según informó CNN.

No se trata de una medida inédita. Estados Unidos ya había aplicado un bloqueo naval contra Irán durante aproximadamente dos meses entre abril y junio, en una operación que se extendió desde Medio Oriente hasta el océano Índico, a miles de kilómetros de las costas iraníes.

Defensa de Kuwait y la respuesta de Irán

En paralelo a la reanudación del bloqueo naval de Estados Unidos, las fuerzas norteamericanas llevaron adelante nuevos ataques contra objetivos militares iraníes con el objetivo de neutralizar amenazas consideradas emergentes por el Pentágono.

Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses confirmaron que el Ejército utilizó misiles Patriot para proteger a Kuwait de una serie de ataques de represalia iraníes, aunque advirtieron que las reservas disponibles de ese sistema de defensa aérea son actualmente más limitadas.

Uno de los funcionarios consultados describió el escenario como un "entorno dinámico", marcado por la continuidad de las operaciones militares estadounidenses sobre territorio iraní y por el despliegue defensivo para proteger a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico frente a posibles nuevos ataques.

La respuesta política de Irán no tardó en llegar. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó que la República Islámica de Irán ya no tiene "ninguna obligación" de cumplir el acuerdo de 14 puntos alcanzado con Estados Unidos el mes pasado.

El funcionario explicó que el memorando de entendimiento firmado en Islamabad tenía como objetivo principal poner fin a la guerra mediante un cese inmediato y permanente de las operaciones militares contra Irán y en los distintos frentes regionales.

EE.UU. e Irán rompen la tregua mientras recrudecen los ataques y vuelve el bloqueo

Según sostuvo, ese compromiso también contemplaba el fin de las acciones militares en Líbano, donde continúan los ataques de Israel contra Hezbollah, organización respaldada por Irán, pese a la tregua alcanzada previamente.

"Actualmente no existe ninguna obligación derivada del memorando de entendimiento de Islamabad que siga siendo válida y esté en vigor, ni para Estados Unidos ni para la República Islámica de Irán", afirmó Kazem Gharibabadi durante una entrevista con la emisora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Las declaraciones reflejan el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán en un contexto de creciente presión militar en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial cuya estabilidad vuelve a estar en el centro de la preocupación internacional.

RG/MSS