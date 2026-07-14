EE.UU. e Irán rompen la tregua mientras recrudecen los ataques y vuelve el bloqueo

La tregua provisional entre Estados Unidos e Irán prácticamente colapsó después de que las fuerzas estadounidenses restablecieran un bloqueo naval y lanzaran una nueva ola de ataques aéreos, mientras Teherán atacó más petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Trump dio marcha atrás con el peaje en el Estrecho de Ormuz un día después de anunciarlo

La decisión del presidente Donald Trump de reanudar el bloqueo de los puertos iraníes durante la noche se produjo después de que las hostilidades entre ambas partes se intensificaran en la última semana, con las tensiones centradas en el control del Estrecho.

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El tráfico por esta vía marítima clave ha disminuido y el petróleo se ha disparado un 20% desde que se reavivaron los ataques, con el Brent cotizando por encima de US$86 por barril.

Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra instalaciones militares en varias localidades del sur de Irán durante un período de cinco horas la noche del lunes. Irán atacó bases estadounidenses en Jordania y Baréin, y alcanzó con misiles de crucero dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos. Este último ataque dejó un tripulante indio muerto y alrededor de ocho heridos.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que los petroleros habían ignorado advertencias y que Estados Unidos los había “incitado” a desviarse de las rutas de navegación aprobadas por Teherán.

El incidente más reciente se suma a una serie de ataques iraníes contra embarcaciones, incluidos petroleros de Arabia Saudita y Catar, desde el 7 de julio. Estados Unidos ha respondido atacando cientos de objetivos militares iraníes, lo que ha provocado contraataques de Teherán contra aliados estadounidenses como Kuwait y Baréin.

El acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado era ambiguo respecto al estrecho de Ormuz. Cada parte sostiene que la otra incumplió los términos del llamado memorando de entendimiento. Estados Unidos asegura que el documento garantizaba el libre tránsito de embarcaciones, mientras que Irán sostiene que se le otorgó el derecho de gestionar el tráfico.

Trump propone cobrar 20% sobre la mercancía que transite por el estrecho de Ormuz

Trump afirmó el martes por la noche que el Estrecho estaba “abierto”, aunque aumentó la incertidumbre para las empresas energéticas y navieras al anunciar que exigiría un cobro equivalente al 20% sobre toda la carga transportada por esa ruta. Según explicó en Truth Social, ese cargo cubriría “todos los costos necesarios para proporcionar seguridad a esta sección tan volátil del mundo”.

El mandatario aseguró que el proceso “comenzaría de inmediato”. Sin embargo, no estaba claro si Estados Unidos ya estaba cobrando ese cargo el martes. Sus declaraciones contrastan con meses de mensajes de Washington en los que sostenía que no debía haber peajes ni tarifas en este paso estratégico, por donde antes del estallido de la guerra a finales de febrero transitaba una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Otros países, entre ellos grandes exportadores de energía del Golfo e importadores asiáticos, podrían rechazar el pago de un cargo del 20%. A los precios actuales, eso añadiría unos US$32 millones al costo de atravesar Ormuz para los mayores petroleros, con capacidad para transportar dos millones de barriles.

La Casa Blanca no entregó más detalles sobre la propuesta de Trump, incluido cómo se administraría el cobro o si había sido comunicada a aliados de Estados Unidos en la región, como Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Más de diez personas vinculadas al mercado naviero, entre ellas propietarios de embarcaciones que han cruzado Ormuz en las últimas semanas, afirmaron que el anuncio de Trump los tomó por sorpresa. También señalaron que aún es demasiado pronto para evaluar cómo funcionaría el plan y de qué manera influiría en las decisiones sobre el tránsito por la zona.

Irán insiste en que los buques deben obtener su autorización y seguir las rutas aprobadas por Teherán. El restablecimiento del bloqueo naval estadounidense podría debilitar aún más la economía iraní y llevar al país a intensificar sus ataques contra embarcaciones comerciales. Según datos de seguimiento marítimo de Bloomberg, el número de buques que atravesó el Estrecho cayó el domingo a su nivel más bajo en un mes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se burló de la propuesta de Trump y de su afirmación de que Estados Unidos era el “GUARDIÁN” del estrecho de Ormuz.

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“El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón”, escribió Araghchi en X. “Quien proporcione un paso seguro para los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería ser compensado por ese servicio. El 20% es, por supuesto, demasiado. Nosotros seremos justos”.

La más reciente declaración de Trump y el incremento de los ataques estadounidenses reflejan la frágil situación del mandatario poco más de tres semanas después de firmar el memorando de entendimiento. Ese acuerdo contribuyó a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos y fortaleció las expectativas del Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

“Al menos desde el punto de vista retórico, Trump parece estar intentando jugar con los iraníes bajo sus propias reglas”, afirmó Holly Dagres, investigadora principal del Washington Institute for Near East Policy. “Pero los iraníes no renunciarán al Estrecho tan fácilmente”.

La propuesta de Trump enfrentaría importantes obstáculos para su aplicación y podría generar rechazo entre industrias estadounidenses y aliados, además de entrar en conflicto con el derecho internacional si se aplicara de forma generalizada más allá de los buques escoltados.

El derecho internacional establece, por lo general, la libre navegación por pasos marítimos como el estrecho de Ormuz, aunque permite cobrar por servicios específicos de navegación u otras prestaciones.

La Organización Marítima Internacional reiteró que “se opone firmemente al cobro de tarifas por el paso a través de estrechos utilizados para la navegación internacional”.

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En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses han escoltado petroleros y buques comerciales por una ruta meridional más alejada de la costa iraní. Analistas sostienen que mantener un control duradero del Estrecho requeriría una operación militar mucho mayor, posiblemente con tropas terrestres, una opción que Trump ha evitado.

Un ataque de los hutíes respaldados por Irán contra Arabia Saudita el lunes, el más grave en varios años, también aumentó la preocupación por la posibilidad de que los rebeldes yemeníes se vean arrastrados al conflicto regional más amplio en Medio Oriente.

La televisión estatal saudita Al Ekhbariya informó que los sistemas de defensa del país interceptaron misiles hutíes, aunque no indicó si Riad responderá militarmente.

GZ