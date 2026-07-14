La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindó detalles del operativo previsto para la semifinal del Mundial FIFA 2026 entre Argentina e Inglaterra, un encuentro que fue catalogado como el de mayor riesgo de toda la competencia. La funcionaria confirmó que estará prohibido ingresar al estadio con banderas, carteles, camisetas u otros elementos que contengan mensajes políticos o provocativos, una restricción que también alcanza a las referencias sobre las Islas Malvinas.

En declaraciones a Radio La Red, Monteoliva explicó que el dispositivo fue reforzado luego de un análisis del escenario de riesgo y contará con 1.600 agentes policiales, además de personal de seguridad privada y efectivos interjurisdiccionales. “Teniendo en cuenta un conjunto de características se definió un refuerzo policial de agentes, no solo del estado de Georgia, sino de seguridad privada y también agentes interjurisdiccionales: el partido va a contar con 1.600 agentes policiales”, afirmó.

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Operativo de seguridad para Argentina-Inglaterra

Monteoliva sostuvo que el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, y el comisario mayor Alejandro Éboli, de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, participaron de la reunión de coordinación realizada en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia.

Del encuentro también formaron parte representantes de la FIFA, el FBI, la Policía del Estado de Georgia, la Policía de Miami y la Policía de Inglaterra, con el objetivo de definir las medidas preventivas para el partido.

Como resultado de esa reunión se resolvió que la parcialidad argentina ingresará al estadio por la Puerta 4, mientras que los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3, con el fin de reducir el contacto entre ambos grupos.

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“Para el día de mañana, teniendo en cuenta el volumen de los simpatizantes e hinchadas, se acordó que los simpatizantes argentinos ingresan por puerta 4 y los simpatizantes ingleses por la puerta 3”, señaló la ministra.

Además, confirmó que no estará permitido ingresar con botellas y que todas las bebidas que se comercialicen dentro del estadio serán servidas únicamente en vasos, para evitar que los envases puedan utilizarse como elementos contundentes.

Qué pasará con las banderas sobre Malvinas

Uno de los aspectos que más controversia generó fue la decisión respecto de las banderas y carteles con referencias a las Islas Malvinas, un símbolo habitual en los estadios argentinos y en los partidos de la Selección.

Monteoliva aclaró que la prohibición responde a la normativa de la FIFA sobre mensajes políticos o provocativos y será aplicada de manera general.

“Estará prohibido el ingreso de botellas, elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo de contenido político, racial, en carteles, banderas o mensajes”, explicó. Consultada específicamente por las inscripciones vinculadas a Malvinas, respondió que tampoco podrán ingresar. “Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial”, sostuvo.

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El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas es una presencia frecuente en las canchas del país. Numerosas hinchadas exhiben banderas alusivas y el tema también forma parte del repertorio futbolero. En este Mundial incluso se popularizó la canción “La Cuarta Estrella”, cuya letra incluye el verso: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo; Argentina quiero verte bicampeón”. Un video de los futbolistas argentinos cantando ese tema en el vestuario se viralizó en redes sociales.

Según informó el Ministerio de Seguridad, durante la reunión en el IPCC la delegación argentina presentó un informe con recomendaciones para reforzar los controles de acceso, incrementar la presencia policial en los alrededores e interior del estadio, ampliar el despliegue de seguridad privada y sectorizar de manera más eficiente las tribunas Norte y Sur.

El objetivo es minimizar el contacto entre los grupos de simpatizantes considerados de mayor nivel de radicalización, manteniendo al mismo tiempo los sectores familiares y las plateas mixtas.

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Si bien la FIFA privilegia como criterio general la integración de los espectadores en sus torneos internacionales, las autoridades argentinas recomendaron expresamente diferenciar los accesos y reforzar la sectorización en los sectores considerados de mayor riesgo.

El operativo también incluirá un dispositivo especial en los hoteles donde se hospedarán ambas delegaciones y en todos sus traslados oficiales.

La ministra también se refirió al eventual operativo en caso de una clasificación argentina a la final del Mundial. “Con Ciudad trabajamos de manera conjunta, el punto de encuentro es el Obelisco, actúa Ciudad en primera instancia, pero estamos a disposición para acompañar. Queremos que el festejo sea en paz”, expresó.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, el partido entre Argentina e Inglaterra contará con el despliegue preventivo más importante del torneo, con controles de ingreso reforzados, una mayor presencia policial y medidas especiales destinadas a garantizar que la jornada se desarrolle “en un clima de paz, orden y convivencia”.

CS/ff