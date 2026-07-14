“La calidad nutricional de la mesa familiar se viene resquebrajando”: advierten por el menor consumo de carne y lácteos

La desaceleración de la inflación convive con una profunda modificación de los hábitos de consumo de las familias, que redujeron la presencia de carnes, frutas, verduras y lácteos en la mesa. Desde el Centro de Almaceneros advirtieron que el cambio no responde a una elección, sino a la pérdida de capacidad de compra de los hogares.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Vanesa Ruiz, referente del Centro de Almaceneros de Córdoba, analizó los datos de inflación y explicó cómo la falta de actualización de los ingresos impacta en la alimentación. “Este cambio de hábitos no es por gusto, sino a nivel monetario”, afirmó.

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Según las mediciones del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas de la entidad, la inflación se ubicó en 1,87%. “Esta inflación es la más baja de los últimos 11 meses”, señaló Ruiz, aunque advirtió que la desaceleración de los precios no necesariamente implica una mejora en la economía cotidiana.

La referente explicó que una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores, necesita más de $1.070.000 para afrontar la canasta básica alimentaria. “Desde ese número es donde empezamos a ver que se empieza a tallar este cambio de hábitos de consumo”, sostuvo.

La mesa familiar

Ruiz cuestionó que la modificación de la alimentación sea interpretada únicamente como un cambio cultural. “No es por algo saludable y es muy preocupante que ninguno de nuestros gobiernos tome la atención de cómo se viene resquebrajando la calidad nutricional de la mesa familiar”, advirtió.

En ese sentido, remarcó las fuertes caídas en alimentos considerados esenciales. “Hay caídas profundas en las proteínas y nutrientes irreemplazables”, expresó. “Las familias no están mirando si es la calidad nutricional requerida o no, se coloca un plato de comida a lo que alcance, a lo que dé el bolsillo”. Según detalló, el consumo de carne vacuna se encuentra en 47 kilos per cápita, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

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Para dimensionar el impacto de los precios, comparó la evolución de la inflación con la carne. “La inflación interanual rondó un 33,1% y, por ejemplo, la carne vacuna aumentó 65%. Acá vemos claramente que fue un golpe al bolsillo”, explicó.

La situación también alcanza a otros productos. “Hay hogares donde hay ausencia de consumo de frutas, obviamente siempre relacionado al precio”, explicó y agregó que la leche dejó de consumirse diariamente en muchos hogares. Sobre los quesos y otros derivados lácteos, aseguró que “hoy por hoy es un lujo tenerlo en el hogar”.

Sin alivio real

Ruiz sostuvo que la desaceleración inflacionaria todavía no logra trasladarse a la economía de las familias. “A nivel técnico sí, la inflación se desacelera; a nivel práctico, en los bolsillos no se ve ningún beneficio o un alivio porque los ingresos no se van actualizando a la velocidad que lo está haciendo la inflación”, afirmó.

Los datos relevados por la entidad muestran las dificultades de los hogares para completar incluso la alimentación básica. “Cuando nosotros consultamos a los hogares si alcanzan a consumir todos los productos de la canasta básica alimentaria, el 56,6% nos dice que no”, reveló Ruiz.