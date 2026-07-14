Córdoba frente al mapa laboral: cae el empleo registrado pero se contiene el avance de la desocupación

La pérdida de puestos de trabajo registrados en el sector privado argentino no se tradujo en una reconfiguración hacia mejores oportunidades de inserción laboral. Muy por el contrario, la reconversión productiva en curso está forzando a una porción cada vez más significativa de la sociedad hacia esquemas de supervivencia caracterizados por la desprotección y la inestabilidad.

De acuerdo con el último monitor sociolaboral publicado por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETYD) de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), correspondiente a julio de 2026, la destrucción de la dotación formal registrada en el país fue compensada únicamente por el crecimiento de ocupaciones informales, tanto asalariadas como independientes. Como consecuencia directa de este reajuste, la tasa de informalidad laboral nacional escaló hasta ubicarse en el 44,2% durante el primer trimestre de 2026.

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El informe detalla que este desplazamiento se enmarca en una necesidad de los grupos familiares por fortalecer sus presupuestos frente a la licuación de ingresos. Como resultado, la tasa de actividad de la población se mantiene en picos históricos, alcanzando un 48,6%.

La particularidad cordobesa: retracción formal con contención social

A nivel nacional, el dinamismo del sector informal funcionó como un dique de contención para la sobre oferta de mano de obra, lo que contribuyó a que la desocupación promedio se mantuviera estable en el último año, situándose en un 7,8%. Sin embargo, la absorción de trabajadores en la informalidad no garantiza bienestar: más del 90% de los nuevos ocupados precisa incrementar su carga horaria semanal para recomponer ingresos, lo que empujó un crecimiento interanual de la subocupación del 14%.

En este complejo escenario, Córdoba exhibe un comportamiento particular dentro del mapa de las provincias. Según el cruce de datos provinciales analizados por el CETYD entre 2023 y 2025, la provincia registró una contracción del empleo formal privado de carácter moderado (de aproximadamente el 2%).

Sin embargo, a diferencia de la tendencia mayoritaria del país, Córdoba logró ubicarse en el cuadrante de las jurisdicciones que redujeron la población desocupada u ocupada en «empleos refugio». El informe define a estas inserciones de refugio como aquellos puestos de baja calificación (sean asalariados informales o cuentapropistas) donde se trabaja menos de 25 horas semanales y se busca activamente otra ocupación. De esta manera, la provincia evitó que la pérdida de puestos registrados se tradujera de manera directa en un salto de la precariedad extrema.

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La dinámica moderada de Córdoba contrasta con las realidades polarizadas que expone el informe en el resto de la geografía argentina:

•⁠ El colapso en los extremos: Santa Cruz, Formosa y Chaco lideraron el incremento de la precariedad y el desempleo debido al freno total de la obra pública y privada. En el caso de Santa Cruz, el impacto se espiralizó por el declive de la producción hidrocarburífera en la cuenca del Golfo San Jorge, registrando subas de desempleo y empleo refugio cercanas al 180% .

•⁠ El polo dinamizador: En el extremo opuesto, Neuquén y Río Negro se consolidaron como las únicas jurisdicciones con un comportamiento netamente favorable en la creación de empleo formal privado, impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta, lo que les permitió reducir de manera drástica sus índices de desocupación y empleo precario.

El diagnóstico final de la investigación descarta de plano cualquier teoría de «destrucción creativa» de puestos de trabajo a nivel general. La realidad que comparte la mayoría de las provincias demuestra que la contracción del empleo formal privado no está generando alternativas superadoras en el mercado, sino que, con escasas excepciones locales, empuja de manera directa al desempleo o al refugio en la subsistencia informal.