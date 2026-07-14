El mapa de la grúa en CABA: cuáles son los barrios con más autos acarreados

Más de 55.000 vehículos fueron removidos de la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires durante lo que va de 2026. Detrás de ese número aparece un patrón claro: casi uno de cada dos acarreos se produjo porque un conductor dejó su auto en un espacio reservado para carga y descarga, una infracción que, según el Gobierno porteño, impacta directamente sobre la circulación y la logística urbana.

Según los últimos registros del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, el 46,8% de los vehículos acarreados estaba estacionado en cajones azules, los espacios exclusivos destinados a tareas de carga y descarga de mercaderías.

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Desde la cartera explican que este tipo de infracción tiene un impacto que excede al vehículo mal estacionado. Cuando un camión o un utilitario no puede utilizar el espacio asignado para realizar tareas de carga y descarga, suele detenerse en otro punto de la calzada, lo que genera demoras, obstrucciones y conflictos con el resto del tránsito, además de afectar la circulación de peatones y ciclistas.

En segundo lugar aparecen los espacios reservados para escuelas, personas con discapacidad, entornos escolares y otros usos específicos (16,7%), seguidos por las paradas de colectivos (13,3%), las ochavas (10,6%), que afectan la visibilidad en las esquinas y las sendas peatonales (4,3%).

Las grúas intervienen principalmente ante vehículos estacionados en espacios reservados para carga y descarga, paradas de colectivos y ochavas

Desde el área de Movilidad enfatizan que la invasión de los cajones azules es una falta grave de convivencia. Cuando un auto particular se estaciona en esos sectores, obliga a los camiones y camionetas de logística a detenerse en doble fila, desatando una reacción en cadena que bloquea carriles, perturba el paso de colectivos y pone en riesgo a ciclistas y peatones.

Cuáles son las comunas con más acarreos de la Ciudad de Buenos Aires

Los datos del Ministerio de Movilidad e Infraestructura muestran que los acarreos se concentran principalmente en las zonas de mayor circulación vehicular, actividad comercial y densidad urbana. En ese escenario, estas son las tres comunas que registran la mayor cantidad de remociones de vehículos:

Comuna 1: Comprende los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución (el área de mayor flujo vehicular y peatonal de la Capital Federal).

Comuna 14 (Palermo): Ocupa el segundo lugar del ranking. La alta concentración de locales gastronómicos, polos comerciales, oficinas, espacios recreativos y una intensa vida nocturna generan una elevada demanda de estacionamiento durante gran parte del día.

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Comuna 2: El tercer puesto corresponde íntegramente al barrio de Recoleta. Una de las zonas con mayor densidad de instituciones públicas, centros de salud, establecimientos educativos, hoteles y atractivos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La intensa actividad diaria, sumada a la escasez de lugares para estacionar, convierte al barrio en otro de los puntos donde las grúas intervienen con mayor frecuencia.

Cuánto cuesta una infracción

Actualmente, las grúas derivan los vehículos retenidos a tres depósitos principales: en Avenida 9 de Julio y Sarmiento (bajo el Obelisco), en Tacuarí 1277 (San Telmo) y en la playa de Eduardo J. Couture (ubicada detrás de la Facultad de Derecho). El horario de atención es durante las 24 horas, todos los días del año.

El 4,3% de los acarreos en lo que va de este año correspondió a vehículos estacionados sobre sendas peatonales

Sin embargo, para dar respuesta a la creciente demanda de los vecinos del área oeste, el Gobierno porteño avanza con la construcción de una cuarta playa de remisión en Villa Luro (Ramón Falcón 4785). Con capacidad para 100 vehículos, esta nueva infraestructura permitirá agilizar los tiempos de traslado y optimizar la atención de reclamos en Liniers, Flores, Floresta, Versalles, Parque Avellaneda y el propio barrio de Villa Luro.

Las multas varían según el tipo de infracción.

Estacionar en lugares prohibidos, como paradas de transporte público, entradas de vehículos o carriles exclusivos, implica una sanción de $94.999. El mismo monto aplica para el estacionamiento medido vencido o no abonado.

Mientras que el bloqueo de rampas para personas con discapacidad, estacionar en áreas peatonales, y la obstrucción de vías del Metrobus o Premetro eleva la multa a $284.997.

La penalidad más alta corresponde a los vehículos que circulan sin patente o con la chapa tapada: en esos casos, la sanción alcanza los $949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas.

Cuando un vehículo es removido de la vía pública, la Ciudad coloca un aviso en el lugar donde estaba estacionado con la dirección de la playa de acarreo a la que fue trasladado y un código QR para acceder a la información del trámite. Para recuperarlo, el titular o conductor autorizado debe concurrir con la licencia de conducir, la cédula del vehículo y el seguro vigente.

A los montos de las multas se suma, al momento de retirar el vehículo, el costo del servicio de acarreo y la estadía correspondiente por cada día de permanencia en la playa de remisión.

GD/fl