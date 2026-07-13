Ranking turístico: qué lugar ocupa la Ciudad de Buenos Aires entre los destinos más valorados de Argentina

La Ciudad de Buenos Aires es, por amplia diferencia, el destino argentino del que más hablan los turistas extranjeros en internet. Sin embargo, cuando llega el momento de evaluar la experiencia de viaje, la capital porteña aparece por detrás de las principales regiones del interior en aspectos clave como la limpieza de los alojamientos, la amabilidad del personal y el ambiente sonoro.

La conclusión surge de un estudio elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que analizó más de 330.000 publicaciones realizadas por viajeros internacionales en el foro Argentina Travel Forum de TripAdvisor. El trabajo relevó las opiniones sobre cinco grandes regiones del país: Ciudad de Buenos Aires, Cuyo, Litoral, Norte y Patagonia, divididas en siete macro-temas: atracciones, asistencia, transporte, hospedaje, gastronomía, salud y seguridad. A partir de técnicas de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial.

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Aunque CABA concentra el 73% de toda la conversación digital sobre turismo en Argentina, la percepción sobre la calidad de su infraestructura hospitalaria la sitúa por debajo de regiones como Cuyo o el Norte.

La Ciudad de Buenos Aires concentra el interés de los viajeros, pero no obtiene las mejores calificaciones

Según el análisis, los viajeros destacan que los alojamientos porteños presentan un desempeño inferior en tres variables centrales:

La falta de limpieza en los establecimientos.

La escasa amabilidad del personal de atención al visitante.

La alta exposición al ruido urbano, una de las quejas más recurrentes.

En cambio, el Norte argentino sobresale por las valoraciones vinculadas con la limpieza de los alojamientos y la atención del personal, mientras que Cuyo obtiene las mejores calificaciones por la ubicación de su oferta hotelera.

Cuyo y el Norte, los destinos mejor percibidos de la Argentina

Aunque todas las regiones argentinas obtienen una evaluación favorable por parte de los turistas extranjeros, el análisis de la UBA identifica a Cuyo y al Norte como los destinos que logran el mejor desempeño general en la experiencia de viaje.

Cuyo: Encabeza la valoración general de los viajeros internacionales. El estudio muestra que es la región menos asociada con destinos saturados y la que obtiene la mejor percepción como "lugar que merece ser visitado".

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El Norte argentino también se destaca entre las regiones mejor posicionadas. Los turistas extranjeros lo asocian con una mejor relación entre precio y experiencia, además de valorar positivamente el estado de conservación y mantenimiento de sus principales sitios turísticos.

El Litoral y la Patagonia concentran buena parte de las conversaciones vinculadas con los atractivos naturales del país y lideran las recomendaciones sobre "qué lugares visitar".

En el caso de la Patagonia, sin embargo, también aparecen con mayor frecuencia consultas sobre cómo reducir los costos del viaje, una tendencia que los investigadores asocian con la percepción de que se trata de uno de los destinos más caros de la Argentina.

Seguridad y estafas: las preocupaciones que aparecen en los foros

Otro de los ejes analizados fue la seguridad. La Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia encabezan las alertas por "estafas", un tema recurrente entre los viajeros.

En CABA, ante la convivencia de múltiples tipos de cambio y el uso habitual de dinero en efectivo para gastos diarios, los turistas suelen advertirse mutuamente sobre las cuevas financieras informales o arbolitos callejeros (especialmente en peatonales como Florida).

El temor principal gira en torno a la entrega de billetes falsos de alta denominación o la aplicación de cotizaciones engañosas a quienes no conocen la moneda local.

Buenos Aires lidera el interés de los turistas extranjeros

Irregularidades en el transporte (taxis y traslados): Es una de las quejas más recurrentes en los nodos de llegada (Aeroparque, Ezeiza y las terminales).

Las alertas en foros digitales apuntan a taxistas sin taxímetro o con tarifa fija alterada al detectar que el pasajero es extranjero. También al "cambio de billete", la clásica maniobra donde el chofer recibe un billete del turista y lo sustituye velozmente por uno falso.

Por esta razón, los viajeros suelen recomendarse el uso de aplicaciones de viaje con tarifa cerrada o la contratación de remises oficiales dentro de los aeropuertos.

Los autores del trabajo enfatizan que la recurrencia de un tema en las redes no equivale automáticamente a un mapa del delito. Que un destino registre más consultas sobre "seguridad" no significa necesariamente que sea más peligroso.

La Patagonia se mantiene entre los destinos más valorados por los turistas extranjeros

El caso del Litoral es el ejemplo de esta grieta entre percepción y realidad. Allí, la conversación digital se vuelve hiperactiva en materia de resguardos, pero no por una ola de robos, sino por las complejidades propias de la zona: el turista pregunta sobre vacunas y cuidados sanitarios, trámites aduaneros y la logística para cruzar los pasos fronterizos hacia Brasil o Paraguay.

El trabajo fue desarrollado por Daniel Aromí, Paula Bonel y Martín Llada, investigadores del IIEP UBA-CONICET, y constituye el primer relevamiento de este tipo aplicado al turismo argentino mediante herramientas de inferencia de lenguaje natural.