Cuáles son los barrios más ruidosos de CABA y dónde todavía sobreviven las calles silenciosas

Buenos Aires no duerme, ¿pero tampoco descansa? La combinación de una vida nocturna vibrante y la congestión del tráfico vehicular hacen que la contaminación acústica sea una presencia cotidiana en la rutina de millones de porteños.

El mapa oficial de ruido elaborado por la Agencia de Protección Ambiental (APRA) confirma esa percepción. El relevamiento muestra que las grandes avenidas, las autopistas, los accesos y los principales nodos de transporte concentran los niveles más altos de contaminación sonora, mientras que los sectores verdaderamente silenciosos se reducen, en su mayoría, a barrios residenciales alejados de los grandes corredores viales.

Según investigaciones del Hospital de Clínicas, ocho de cada diez residentes de la Ciudad de Buenos Aires ha sufrido alguna afección auditiva o ha tenido que interrumpir sus actividades diarias a causa de ruidos molestos.

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La OMS considera al ruido el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud

La cartografía fue elaborada a partir de simulaciones acústicas validadas con mediciones realizadas en 162 puntos distribuidos en toda la Ciudad y contempla las principales fuentes móviles de ruido, como el tránsito vehicular y ferroviario. La herramienta, prevista por la Ley 1.540 de Control de la Contaminación Acústica, sirve como diagnóstico para diseñar políticas destinadas a reducir el impacto sonoro sobre la población.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el ruido constituye el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud después de la contaminación del aire. Vivir durante años sobre una avenida con circulación permanente puede generar consecuencias acumulativas aun cuando las personas terminen acostumbrándose al ruido ambiente.

Los barrios donde el tránsito y la vida nocturna elevan los decibeles

Frente a este escenario, la fisonomía de las denuncias en la ciudad se ha modificado de la mano de un fenómeno surgido en la postpandemia: los boliches y polos gastronómicos al aire libre.

El mapa oficial revela que la contaminación acústica en Buenos Aires no se distribuye de manera uniforme. Más que barrios completos, son las autopistas, las grandes avenidas y los principales nodos de transporte los que conforman una red permanente de saturación sonora. Sin embargo, algunos sectores de la CABA concentran una exposición mucho mayor al ruido que el resto.

Los eventos y espacios gastronómicos forman parte de los nuevos focos de contaminación acústica que denuncian los vecinos porteños

Palermo lidera el crecimiento de denuncias residenciales por contaminación acústica. Los vecinos autoconvocados denuncian un estado de "desamparo total" ante la proliferación de boliches e instalaciones al aire libre, como La Mala Pub, en el Paseo Marcela Iglesias (históricamente conocido como Paseo de la Infanta), o Cruza Polo, en el Campo Argentino de Polo, que operan con parlantes al exterior y sin aislamiento acústico a metros de las viviendas.

Los residentes apuntan directamente contra la “inacción de la Agencia de Control Gubernamental (AGC) y los fiscales”.

GB/fl

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A la vez, Palermo presenta una realidad dual. Mientras las calles internas mantienen condiciones relativamente tranquilas, sus grandes ejes: Santa Fe, Juan B. Justo, Las Heras y Cabildo, registran elevados niveles de contaminación acústica. A ello se suma la intensa actividad gastronómica y nocturna de Palermo Soho y Palermo Hollywood, donde el ruido permanece incluso durante la madrugada.

Montserrat y San Nicolás (microcentro), concentran los niveles más altos de ruido continuo tanto en el Período Diurno (de 7:01 a 22:00) como en el Nocturno (de 22:01 a 7:00).

Las avenidas 9 de Julio, Corrientes, Belgrano, de Mayo y el Metrobús mantienen registros que oscilan entre los 75 y los 85 decibeles (dB) durante buena parte del día. La confluencia de los transportes públicos tiñen estos sectores de azul eléctrico y violeta, superando ampliamente los 75 a 85 dB.

Durante la noche, los principales corredores viales que rodean los Bosques de Palermo continúan registrando altos niveles de ruido

Retiro se ubica entre las zonas con mayor contaminación acústica de la Ciudad. Allí convergen la terminal de ómnibus, las estaciones ferroviarias, el Paseo del Bajo y el inicio de la Autopista Illia, una combinación que lo convierte en uno de los sectores con mayor exposición al ruido tanto de día como de noche.

San Cristóbal y Balvanera (Once): La combinación entre la intensa actividad comercial, el tránsito permanente y la alta concentración de líneas de colectivos convierte a esta zona en uno de los puntos más ruidosos de la Ciudad. Corredores como las avenidas Rivadavia, Corrientes, Pueyrredón y Jujuy, sumados al acceso a la Autopista 25 de Mayo, conforman una red continua de alta contaminación acústica que se mantiene prácticamente durante las 24 horas.

Constitución completa el grupo de zonas más comprometidas. La estación ferroviaria, la terminal de colectivos, el intenso flujo vehicular y los accesos a la Autopista 25 de Mayo conforman uno de los corredores con mayor exposición al ruido, con niveles elevados que se sostienen tanto durante el día como en horario nocturno.

Los barrios más silenciosos

Aunque ningún barrio de Buenos Aires puede considerarse completamente silencioso, el mapa revela algunos sectores que todavía conservan niveles considerablemente inferiores al promedio. Los sectores estrictamente residenciales y alejados de las grandes arterias viales registran una caída significativa de la contaminación sonora. Estas "islas de silencio" mantienen niveles que oscilan entre los 35 y los 50 dB, muy por debajo de los corredores más transitados de la Ciudad.

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Villa Real y Versalles encabezan ese grupo. Ubicados en el extremo oeste porteño, ambos barrios conservan un perfil marcadamente residencial, con calles internas de tránsito casi exclusivamente vecinal, escasa circulación de transporte público y un flujo vehicular muy inferior al promedio de Buenos Aires.

Villa Devoto y Villa Pueyrredón conforman dos de los sectores más silenciosos de la Ciudad de Buenos Aires. El área residencial de Devoto, históricamente conocida como "el jardín de Buenos Aires", mantiene bajos niveles de contaminación acústica gracias a sus calles de baja densidad, el escaso tránsito y la limitada circulación del transporte público.

En buena parte del barrio, los registros oscilan entre los 35 y los 50 dB, mientras que los niveles más altos se concentran únicamente sobre sus bordes, especialmente en las inmediaciones de la avenida General Paz y la avenida San Martín. Una situación similar se observa en Villa Pueyrredón, donde las calles internas conservan un ambiente más silencioso que el promedio porteño, aunque los corredores de mayor circulación elevan la contaminación acústica en los límites del barrio.

Saavedra figura entre los barrios con mejor calidad acústica en sus calles internas, aunque los niveles de ruido aumentan en los sectores próximos a la avenida General Paz

Saavedra y Núñez muestran un comportamiento similar: mientras las inmediaciones de General Paz, Cabildo y Panamericana concentran altos niveles de ruido, sus sectores internos conservan condiciones mucho más silenciosas.

Villa Urquiza y Coghlan también figuran entre los barrios con mejores indicadores acústicos. Alejados de corredores de alta circulación como las avenidas Triunvirato, Congreso o Cabildo, predominan las calles residenciales, donde el tránsito barrial permite mantener niveles de ruido considerablemente más bajos, especialmente durante la noche.

Agronomía y Parque Chas completan el grupo de los barrios más silenciosos de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Agronomía, el gran pulmón verde que aporta el parque y la ausencia de avenidas de gran porte que atraviesen el barrio favorecen una mejor calidad acústica. Parque Chas, por su parte, combina su particular trazado urbano con un bajo flujo vehicular, características que ayudan a amortiguar el impacto del ruido y lo convierten en uno de los sectores más tranquilos de Buenos Aires.

El caso de La Boca y Barracas

La Boca y Barracas representan uno de los casos más particulares del mapa acústico porteño. Aunque sus calles residenciales registran niveles intermedios, de entre 55 y 65 dB, y suelen ser percibidos como barrios tranquilos por su edificación baja, ambos permanecen rodeados por algunos de los corredores con mayor contaminación sonora de la Ciudad.

Los accesos al puerto, el Paseo del Bajo y la circulación permanente de vehículos convierten a Puerto Madero en uno de los principales focos de ruido de la Ciudad

Los accesos al Puente Pueyrredón, la Autopista Buenos Aires-La Plata, el Paseo del Bajo, la avenida Pedro de Mendoza y el intenso movimiento portuario, logístico e industrial elevan los registros por encima de los 75 dB durante el día. Incluso por la noche, cuando gran parte de Buenos Aires reduce su actividad, esa franja mantiene valores de entre 65 y 75 dB, lo que convierte a ambos barrios en un verdadero "falso oasis" dentro del mapa del ruido.

El desafío de fiscalizar el sonido

La Ciudad de Buenos Aires cuenta desde 2005 con la Ley 1.540 de Control de la Contaminación Acústica, que considera al ruido y a las vibraciones como una forma de contaminación ambiental y establece la elaboración y actualización periódica del mapa de ruido como herramienta para orientar las políticas públicas destinadas a prevenir, controlar y corregir este problema.

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Entre las medidas previstas figuran, entre otras, la incorporación de asfaltos fonoabsorbentes, la renovación del transporte público, restricciones de circulación en determinadas zonas y la instalación de barreras acústicas sobre autopistas y corredores ferroviarios. Sin embargo, para muchos vecinos, el principal desafío continúa siendo la fiscalización cotidiana.

"El inspector te dice que se sobrepasan los límites, pero argumenta que no puede determinar que el ruido provenga de un solo lugar debido al ruido de fondo de las avenidas", relató uno de los residentes consultados para esta nota.

Esa dificultad para individualizar el origen de la contaminación sonora, especialmente en zonas donde conviven el tránsito, los locales gastronómicos y la actividad nocturna, termina convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para hacer cumplir la normativa.

GD/fl