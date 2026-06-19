La última sinfonía de Lalo Schifrin y Rod Schejtman fue distinguida con la Marca País

A un año del estreno mundial de la sinfonía de Schifrin-Schejtman "¡Viva la Libertad!", declarada de Interés Cultural Nacional por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, la composición fue distinguida con la Marca País Argentina, el sello oficial con el que el país se presenta al mundo. La distinción alcanza al programa completo del concierto: las partituras hollywoodenses de Lalo Schifrin, las obras ganadoras del concurso mundial de Rod Schejtman y la sinfonía coescrita por ambos compositores argentinos.

El reconocimiento le da carácter oficial a un proyecto que ya está en marcha: Schejtman, el primer y único coautor sinfónico que Schifrin eligió en toda su carrera, lidera, junto a la familia Schifrin, la gira mundial oficial en homenaje al maestro, en el marco de la conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento. El programa revivirá aquel último concierto que ambos compartieron, llevando este repertorio histórico por las principales salas de América y Europa.

Lalo Schifrin junto a su heredero artístico, Rod Schejtman, sosteniendo el Oscar honorífico en Beverly Hills. La imagen documenta el proceso de creación conjunta de su reciente sinfonía sobre el mismo piano en el que nació Misión: Imposible.



La fusión de dos mundos: Lalo Schifrin y Rod Schejtman

En 2023, Schejtman se consagró ganador mundial del WorldVision Composers Contest de Viena, un certamen conocido como "El Mundial de la Música Clásica" y creado para descubrir a los Mozart de nuestra era. Representó a la Argentina frente a los mejores compositores sinfónicos de 32 países y compuso tres obras originales a lo largo de los dos años de certamen, en el que participaron más de 60 instituciones, entre ellas Steinway & Sons, Bechstein y la Filarmónica de Nueva York. La noticia recorrió el mundo y llegó hasta Schifrin, en su casa de Beverly Hills.

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Lalo Schifrin, autor del tema de Misión: Imposible, ganador de cinco premios Grammy, seis nominaciones al Oscar y un Oscar honorífico, tenía 91 años y, en siete décadas componiendo para Dizzy Gillespie, Clint Eastwood y los grandes estudios de Hollywood, nunca había compartido la autoría de una obra sinfónica. "Me conmovió la profundidad emocional de sus composiciones —dijo el maestro en su última entrevista con Perfil —, y esa misma nostalgia por mi país me llevó a proponerle que compusiéramos juntos una obra dedicada a la Argentina".

Schejtman dejó su vida en Buenos Aires y se mudó a Los Ángeles. "Cuando me estaba preparando para irme, Lalo me dijo: 'No se preocupe. Venga a Los Ángeles. Yo ya estuve en su misma situación'", recordó el compositor. "En ese momento no entendí del todo a qué se refería. Después me di cuenta de que estaba hablando de Gillespie".

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A fines de los años cincuenta, Dizzy Gillespie (el mentor de Miles Davis) escuchó tocar a Lalo Schifrin en un club de Buenos Aires. "¿Esos arreglos son suyos?", le preguntó. "Sí", respondió Schifrin. "¿Le gustaría vivir en Estados Unidos?". Esa fue la invitación que le cambió la vida. "Era la misma invitación, sesenta años después. Compusimos seis días por semana. Yo llegaba al estudio con mis ideas y Lalo me recibía con sus bocetos escritos en partituras. Y muchas veces, casi por arte de magia, la música de uno era la continuación de la del otro. ¡La conexión que logramos fue extraordinaria!", recordó Schejtman.

"Pasábamos horas en el estudio hablando de nuestros compositores favoritos: qué admirábamos de ellos, qué queríamos llevar adelante. Vimos cada una de sus películas de Hollywood y analizábamos juntos sus partituras. Pero Lalo era mucho más que un compositor de cine, era el último eslabón de una cadena que se remonta a los fundadores de la música del siglo XX, y la única vía de acceso directo a los grandes secretos de la música, transmitidos de generación en generación", destacó.

Durante seis meses, los dos compositores trabajaron lado a lado en el estudio de Schifrin. Compusieron más de dos horas de música para destilar cuarenta minutos finales. Schifrin compartió con él sus partituras manuscritas, repletas de décadas de anotaciones personales, y los mismos libros en francés que había estudiado en el Conservatorio de París con Olivier Messiaen. El concierto que diseñaron juntos llevó por nombre "La Fusión de Dos Mundos: Lalo Schifrin + Rod Schejtman" —dos argentinos separados por medio siglo, unidos por su tierra natal, por su devoción al principio de la libertad y por un mensaje compartido de esperanza musical.

Schifrin fue discípulo directo de los compositores y músicos más influyentes del siglo XX. Rod Schejtman se convirtió en el discípulo y único coautor sinfónico que Lalo Schifrin eligió en toda su carrera.

El estreno mundial y la noche en que la Argentina escuchó su sinfonía

El Maestro Schejtman junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina en el estreno mundial del Palacio Libertad.

La sinfonía tuvo su estreno mundial el 11 y 12 de abril de 2025 en el Palacio Libertad, con la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina dirigida por Emmanuel Siffert, su director invitado principal, de origen suizo, quien dedicó tres meses junto a Schejtman para preparar a los cien músicos para abordar la obra. La fusión del lenguaje sinfónico y el cinematográfico se apoyó en tres solistas de jazz invitados: el pianista Abel Rogantini, el contrabajista Pablo Motta y el baterista Oscar Giunta.

La primera parte del concierto reunió las partituras más icónicas de Schifrin para cine y televisión, interpretadas por orquesta sinfónica: desde Misión: Imposible —originalmente serie de la CBS de 1966 y luego franquicia cinematográfica con Tom Cruise— hasta la suite de Harry el Sucio compuesta para Clint Eastwood, Bullitt y The Cincinnati Kid con Steve McQueen, y el tema de Mannix, ganador del Globo de Oro. La segunda parte abrió con "La Magia Di Vivere" de Schejtman, una de las obras con las que ganó el WorldVision Composers Contest, siguió con el estreno mundial de la sinfonía coescrita y cerró con el tema principal de Misión: Imposible como bis.

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Las dos funciones agotaron las localidades: más de dos mil espectadores cada noche. En el video que se proyectó ante esa sala llena, Schifrin habló a cámara sobre la colaboración: "Esta experiencia de trabajar con Rod Schejtman fue impresionante, porque me trajo recuerdos muy entrañables de la época en que trabajé con Daniel Barenboim y con Juan Carlos Paz, y de todo lo que hice musicalmente". Y al final, la frase que terminó definiendo aquella noche: "Lo que él sacó de mí... lo hizo más grande de lo que yo lo hice".

A la medianoche del 12 de abril, inmediatamente después del Himno Nacional Argentino, la TV Pública y Radio Nacional transmitieron a todo el país los 40 minutos de la sinfonía, sin cortes, en simultáneo por televisión y radio.

Un año de reconocimiento global: de la Sociedad Bach al Teatro Colón

Desde el estreno, la sinfonía fue cubierta por más de 200 publicaciones de 35 países y en 15 idiomas —entre ellas Variety, The Guardian, France24, El País, AP News y The Times of India —, donde múltiples medios consagraron a Schejtman como el "heredero artístico" de Schifrin.

Peter Anthony Holder, el periodista canadiense que había entrevistado a Schifrin en 1996 durante el estreno de la primera película de Misión: Imposible, calificó a la sinfonía como "la obra más importante de la vida de Lalo Schifrin". Casi treinta años más tarde, en 2025, Holder entrevistó a Rod Schejtman sobre su colaboración con Schifrin, y la nota se transmitió en simultáneo por más de diez emisoras de radio de Canadá, los Estados Unidos y Nueva Zelanda.

El 25 de junio de 2025, la Embajada Británica eligió la sinfonía como pieza central de una gala diplomática en el Teatro Colón, en celebración de los 200 años de relaciones entre el Reino Unido y la Argentina —un bicentenario que se remonta al tratado de 1825 con el que Gran Bretaña se convirtió en la primera potencia europea en reconocer la independencia argentina—. Asistieron ministros del Gobierno argentino, integrantes del cuerpo diplomático y referentes del mundo empresarial y cultural del país.

Schejtman ofreció la primera interpretación pública de la sinfonía para piano solo —la obra tal como sonaba cuando él y Schifrin estaban en el estudio, imaginándola en sus cabezas, antes de que la tocara una orquesta— y habló de Schifrin y de la colaboración entre ambos. Al día siguiente, el 26 de junio, Lalo Schifrin pasó a la eternidad. Quien fuera discípulo directo de los músicos más influyentes del siglo XX dejó un último deseo: que su obra final recorra el mundo de la mano de Rod Schejtman, el único coautor sinfónico que eligió en toda su carrera.

Lalo Schifrin y Rod Schejtman: embajadores culturales de la Argentina

Marca País: el sello oficial que distingue a las expresiones culturales que representan la excelencia argentina ante el mundo

La Marca País, otorgada por la Secretaría General de la Presidencia, es una política de Estado creada para posicionar a la Argentina en la escena global poniendo en valor su identidad, su cultura y la calidad de lo que produce. Con este reconocimiento, esta alianza artística supera el ámbito estrictamente académico para convertirse en un emblema oficial del talento argentino de exportación.

"Lo primero que sentí fue un orgullo enorme de que nuestras obras lleven el sello de la Argentina al mundo —contó Schejtman en exclusiva para Perfil —. E inmediatamente pensé en lo feliz que estaría Lalo: para él, la Argentina lo era todo…. Igual que lo es para mí. Y hoy, junto a su familia, estamos llevando esta sinfonía al mundo y cumpliendo su último deseo".

Maestro Rod Schejtman en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad junto a la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando la sinfonía dedicada a la Argentina.

Con el respaldo institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, la gira mundial, organizada junto a la familia Schifrin y bajo la dirección artística del Maestro Rod Schejtman, trazará una biografía geográfica por las principales salas de América y Europa.

Este 21 de junio, Lalo Schifrin cumpliría 94 años. El legendario compositor ya no está, pero el resguardo de su testamento musical quedó en manos de Schejtman, a quien la centenaria Sociedad Bach consagró como "una de las figuras capitales del mundo académico contemporáneo en las Américas". A través de él, el legado de Schifrin y la identidad musical de la Argentina seguirán resonando en los escenarios para las nuevas generaciones.

