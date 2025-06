El homenaje de Rod Schejtman a Lalo Schifrin con quien compuso su última sinfonía

El pasado jueves 26 de junio falleció Lalo Schifrin a los 93 años. El artista escribió más de 100 partituras para cine y televisión, incluyendo las de “Harry el sucio”, “Bullitt”, “La leyenda del indomable” y quizás su pieza más conocida: el tema de “Misión: Imposible”. El último año compuso junto a Rod Schejtman una sinfonía llamada “¡Viva la libertad!” que se estrenó en el ex CCK y que el miércoles se interpretó en el Teatro Colón.

Ante esa despedida repentina, Schejtman decidió recordarlo con un homenaje afectuoso. “En vísperas de su partida, interpretaba en el Teatro Colón la primera adaptación para piano solo del mundo de la sinfonía que compusimos junto a Lalo Schifrin —una función realizada durante un evento internacional que conmemoraba los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Argentina— sin saber que se convertiría en nuestra despedida musical definitiva”.

La velada en el Teatro Colón en la que Schejtman interpretó la sinfonía escrita con Schifrin

“Desde el podio, hice una pausa para hablar al público, no solo para presentar la música, sino para hablar del hombre detrás de ella: un genio, un mentor, un amigo, y para reflexionar sobre el increíble tiempo que pasamos trabajando juntos como coautores”, recordó.

Schifrin “no quería solo componer una gran obra sinfónica dedicada a nuestra patria, sino también crear, juntos, la música clásica del futuro”, compartió el coautor de “Viva la libertad”.

“Lalo me transmitió con generosidad los secretos musicales que había aprendido de sus propios maestros: Olivier Messiaen en el Conservatorio de París, “Dizzy” Gillespie, y Juan Carlos Paz”; continuó. “Pero, por sobre todo, lo que más me enseñó Lalo fue sobre la vida misma: a soñar en grande y atreverse a lograr lo que otros consideran imposible”.

“Cada día me recibía en su estudio con nuevas ideas que me traía manuscritas en partituras. Y muchas veces, nuestras melodías mágicamente coincidían, como si una naciera de la otra”, describió el compositor y reconoció: “Lo extrañaré profundamente”.

Despedida completa: “La última sinfonía: en honor a Lalo Schifrin, mi coautor y mentor”

“En la víspera de su partida, me encontraba en el Teatro Colón - en un acto internacional que conmemoraba los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y la Argentina- interpretando por primera vez una versión adaptada al piano de la sinfonía que compusimos juntos. Sin imaginar, que aquella sería nuestra despedida musical...

Esa interpretación íntima al piano logró expresar lo que las palabras no alcanzan: el espíritu volcado en cada página y el lazo profundo que forjamos al escribir juntos una obra sinfónica para cien músicos.

Desde el podio, realicé una pausa para hablarle al público. No solo para presentar nuestra música, sino para hablar de un hombre extraordinario: un genio musical, un mentor, un amigo. Y para compartir algunas anécdotas del tiempo que pasamos juntos trabajando como co-autores.

Cuando conocí a Lalo, me confió su verdadera ambición: no quería solo componer una gran obra sinfónica dedicada a nuestra patria, sino también crear, juntos, "la música clásica del futuro".

Con ese objetivo comenzamos a entrelazar nuestros lenguajes musicales, combinando las técnicas que él había aprendido en París con elementos de la tradición clásica y el lenguaje cinematográfico.

Durante ese extenso período, vimos juntos sus películas —aquellas en las que había compuesto la música— escuchamos gran parte de sus obras musicales, y me compartió, una tras otra, historias de una vida consagrada al arte.

El fruto de ese camino fue ¡Viva la Libertad!: una sinfonía monumental de cuarenta minutos, escrita para cien músicos.

Lalo me transmitió con generosidad los secretos musicales que había aprendido de sus propios maestros: Olivier Messiaen en el Conservatorio de París, “Dizzy” Gillespie, y Juan Carlos Paz. Pero, por sobre todo, lo que más me enseñó Lalo fue sobre la vida misma: a soñar en grande y atreverse a lograr lo que otros consideran imposible. “Misión: posible”, solía jugar con las palabras - siempre con una sonrisa. Y me insistía: “¡Inventemos lo próximo!”.

Cada día me recibía en su estudio con nuevas ideas que me traía manuscritas en partituras. Y muchas veces, nuestras melodías mágicamente coincidían, como si una naciera de la otra.

La sinfonía ¡Viva la Libertad! lo era todo para Lalo. Fue el corazón de nuestro trabajo juntos. Su deseo era estrenarla en su querida Buenos Aires —un momento inolvidable que tuvimos el privilegio de compartir.

Su último anhelo fue escucharla en París y en Los Ángeles —las ciudades que forjaron su vida musical— y también en los grandes escenarios culturales del mundo.

Junto a su familia, llevaré adelante esta misión: que su sinfonía final continúe su recorrido hacia los escenarios globales con los que soñó, rindiendo homenaje a una figura monumental que nunca dejó de innovar, ni siquiera en esta obra final que compusimos codo a codo.

En una de nuestras últimas entrevistas, me compartió que anhelaba que esta fuera “la primera de muchas obras que escribiríamos juntos”. Ya imaginábamos la siguiente...

Recuerdo su primera propuesta: “Le propongo que seamos coautores y socios”, en el momento que me ofreció componer juntos una gran sinfonía dedicada a nuestra Argentina.

Pero después de todo lo vivido, me dijo: “Hemos formado una pequeña familia”.

Y eso fue exactamente lo que se sintió.

Hay una frase que llevaré conmigo toda la vida:

“Sí, ¿por qué no?” —decía, con ese brillo en la mirada que hacía que todo pareciera posible.

Lo extrañaré profundamente”.

— Maestro Rod Schejtman.