Cuáles son los barrios de Buenos Aires que concentran el mayor desarrollo de obra nueva

La construcción de edificios nuevos en la Ciudad de Buenos Aires continúa concentrándose en un grupo reducido de barrios que reúnen condiciones favorables para el desarrollo inmobiliario. Según explicó Federico Akerman, arquitecto y director de TRX , el análisis surge de un relevamiento de permisos de obra otorgados por la Ciudad.

"Nosotros lo que hicimos fue un relevamiento de los permisos de obra en la Ciudad de Buenos Aires", señaló el arquitecto, quien destacó que el estudio se enfocó exclusivamente en proyectos de obra nueva y desarrollos inmobiliarios recientes.

De acuerdo con Akerman, la concentración de inversiones responde a una combinación de factores urbanísticos, comerciales y de infraestructura. "Se juntan varios factores que son los que determinan dónde tiene sentido construir", sostuvo.

El Corredor Norte amplía su protagonismo

El especialista explicó que los barrios que lideran el desarrollo inmobiliario pertenecen al denominado Corredor Norte, aunque actualmente la zona de influencia es más amplia que años atrás. "Los barrios no le van a sorprender al público general porque esto es lo que llamamos Corredor Norte: Palermo, Belgrano, Saavedra", afirmó.

Además, indicó que el crecimiento se extendió hacia otros sectores de la ciudad. "Hoy eso se amplió bastante", explicó, al mencionar la incorporación de barrios como Colegiales, Coghlan y Villa Urquiza al mapa de interés de inversores y compradores.

Para Akerman, la cercanía con medios de transporte, centros comerciales y servicios resulta determinante. "La infraestructura instalada, subtes, trenes, colectivos y comercios, le hace apoyo suficiente como para que eso suceda", remarcó.

También señaló diferencias en los perfiles de demanda. Mientras Palermo mantiene un fuerte atractivo turístico y de renta temporaria, barrios como Villa Urquiza, Núñez y Saavedra concentran una demanda más vinculada a familias que buscan residencia permanente.

Inversores, alquileres y el desafío del crédito hipotecario

Respecto al impacto de la desregulación de los alquileres, Akerman consideró que la medida impulsó una mayor oferta de propiedades.

"La desregulación de los alquileres básicamente lo que permitió es a la gente fijar sus propias condiciones", explicó.

En cuanto a las tipologías más desarrolladas, indicó que predominan los monoambientes y los departamentos de dos ambientes. Sin embargo, aclaró que esto no necesariamente responde a las preferencias de los compradores. "El monoambiente es el producto más vendido simplemente porque tiene un ticket bajo", aseguró. Y agregó: "No responde a una demanda genuina, real".

Finalmente, el director de TRX destacó que el mercado continúa fuertemente condicionado por la escasa participación del crédito hipotecario en las operaciones inmobiliarias. "Hoy sigue siendo el principal alimento de la construcción", afirmó en referencia al denominado "dólar colchón", mecanismo que continúa financiando gran parte de los nuevos desarrollos ante las limitaciones para acceder al financiamiento bancario.