Endurecen las sanciones contra los trapitos: dos meses de cárcel y multas millonarias

La Legislatura porteña aprobó este jueves dos proyectos clave impulsados por la gestión de Jorge Macri. Por un lado, dio luz verde a una profunda reforma del Código Contravencional que endurece las penas contra los trapitos y limpiavidrios, incorporando detenciones efectivas y mayores sanciones para las organizaciones que promuevan estas actividades. Por otro, autorizó a la Ciudad a tomar deuda por hasta 1.350 millones de dólares para financiar la construcción de la futura Línea F de subte, la primera que se proyecta en los últimos 25 años.

La reforma contra los cuidacoches fue aprobada con 36 votos afirmativos y representa uno de los principales objetivos de la administración porteña en materia de seguridad y orden público. La nueva Ley 6961 amplía las facultades de control del Gobierno de la Ciudad, extiende los perímetros y horarios de prohibición en eventos masivos y habilita a la Policía de la Ciudad a detener a quienes ocupen ilegalmente el espacio público para exigir dinero a conductores.

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Desde el Ejecutivo porteño sostienen que las multas vigentes resultaban insuficientes para desalentar la actividad. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron más de 13.000 contravenciones vinculadas a trapitos y limpiavidrios, pero las sanciones económicas, en muchos casos incobrables, no lograban frenar la reincidencia.

Con la nueva normativa, la conducta seguirá encuadrada como contravención, aunque las penas serán considerablemente más severas. En el caso de los operativos realizados durante eventos masivos, cuando se compruebe la existencia de grupos organizados o bandas, los responsables podrán recibir entre 20 y 50 días de detención. Para quienes ejerzan la actividad en calles y espacios públicos de la Ciudad, las penas oscilarán entre 10 y 30 días de arresto.

La legislación también apunta a los organizadores o referentes de estas estructuras, quienes podrán enfrentar sanciones de hasta 60 días de detención. Además, se agravan las penas cuando existan situaciones de intimidación, amenazas, violencia o aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas, casos en los que los castigos podrán duplicarse.

Otro de los cambios relevantes está vinculado a las multas y al trabajo comunitario. Las sanciones económicas se incrementan significativamente y podrán superar el millón de pesos, mientras que las tareas de utilidad pública se amplían a períodos de entre 20 y 45 días.

Asimismo, quienes participen de manera organizada en este tipo de actividades durante espectáculos masivos podrán ser inhabilitados hasta por dos años para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios otorgados por el Gobierno de la Ciudad.

Más controles en eventos masivos

La reforma también endurece el esquema de prevención alrededor de recitales, partidos de fútbol y otros eventos de convocatoria masiva. A partir de ahora, las restricciones ya no se limitarán a espectáculos deportivos o artísticos, sino que alcanzarán cualquier evento de gran concurrencia.

Además, el radio de control se amplía hasta 50 cuadras alrededor del lugar donde se desarrolle la actividad y los operativos comenzarán seis horas antes del inicio y se extenderán hasta tres horas después de su finalización.

La ley incorpora además un capítulo destinado a desalentar posibles vínculos entre instituciones y la actividad de los trapitos. Si se comprueba la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, organizaciones o entidades vinculadas a los eventos, las multas podrán alcanzar el equivalente a unos 20 millones de pesos y las clausuras se extenderán hasta 90 días, triplicando el máximo previsto hasta ahora.

Luz verde para la Línea F

En la misma sesión, la Legislatura aprobó por amplia mayoría —56 votos positivos y uno negativo— la autorización para que la Ciudad tome financiamiento destinado a la construcción de la Línea F de subte.

La iniciativa habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño a gestionar créditos con organismos multilaterales, bilaterales o regionales por hasta 1.350 millones de dólares. Los recursos estarán destinados a la ingeniería y ejecución de una obra considerada estratégica para el sistema de transporte urbano.



La Línea F cambiará el paisaje urbano porteño: ¿dónde estarán ubicadas las bocas del subte?

El proyecto contempla una línea de 9,8 kilómetros que conectará barrios del sur y del norte de la Ciudad y permitirá combinar con el resto de la red de subtes. Según estiman en el Gobierno porteño, la nueva traza modificará los patrones de movilidad hacia el centro y mejorará la conectividad transversal entre distintas zonas de Buenos Aires.

Desde la administración de Jorge Macri destacaron que la autorización se apoya en la solidez financiera de la Ciudad, que mantiene un historial sin incumplimientos de deuda desde que obtuvo su autonomía. Además, remarcaron que recientemente logró colocar deuda en los mercados internacionales a la tasa más baja de su historia y recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de la agencia Moody’s.

De esta manera, el oficialismo porteño logró avanzar simultáneamente en dos de sus principales ejes de gestión: el endurecimiento de las políticas de control del espacio público y el impulso a una de las obras de infraestructura más ambiciosas de las últimas décadas.