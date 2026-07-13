Ramblas del Plata: cómo será el nuevo barrio que sumará 10.000 viviendas y devolverá a Buenos Aires el acceso al río

Después de décadas de darle la espalda al Río de la Plata, Buenos Aires avanza hacia una de las mayores transformaciones urbanas de su historia reciente. Sobre los históricos terrenos de la exCiudad Deportiva de Boca Juniors, en Costanera Sur, comenzó a tomar forma Ramblas del Plata, un desarrollo de usos mixtos que combinará viviendas, espacios verdes, comercios y equipamiento urbano en un predio de más de 70 hectáreas.

El emprendimiento es liderado por IRSA Inversiones y Representaciones S.A., la principal desarrolladora inmobiliaria del país, controlada por el empresario Eduardo Elsztain, y representa una de las inversiones privadas más importantes en materia de urbanismo de los últimos años. Según trascendió, el objetivo es recuperar un sector históricamente degradado de la ribera porteña y generar una nueva centralidad urbana con acceso público al río.

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El proyecto contempla la construcción de 10.000 viviendas, cerca de 895.000 metros cuadrados edificables, un colegio de más de 10.000 metros cuadrados, una rambla comercial de dos kilómetros con capacidad para más de 200 locales y un parque público de 32 hectáreas, que se incorporará al sistema de espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Para hacer posible ese desarrollo IRSA tendrá a su cargo el masterplan y la ejecución de toda la infraestructura primaria.

En una primera etapa invertirá US$ 40 millones en obras que incluyen el tendido de redes de agua, gas y electricidad, la construcción del sistema pluvial, la apertura de calles y el acondicionamiento de las áreas parquizadas.

Los renders del proyecto muestran un nuevo paseo ribereño con espacios públicos, áreas verdes y sectores de recreación abiertos

Un nuevo barrio frente al Río de la Plata

El desarrollo se emplaza sobre los terrenos que durante décadas ocuparon la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, un predio adquirido por IRSA en la década de 1990 y cuya urbanización fue objeto de debates políticos, ambientales y urbanísticos durante más de veinte años. El masterplan prevé un barrio de usos mixtos, donde convivirán edificios residenciales, oficinas, comercios, servicios, espacios gastronómicos y grandes áreas recreativas abiertas al público.

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El modelo de negocio planteado por IRSA no contempla la construcción directa de la totalidad de los inmuebles, sino el desarrollo del suelo y su posterior comercialización a terceros desarrolladores.

Hasta el momento, la firma concretó la venta de 18 parcelas por un valor total de 100 millones de dólares, bajo un esquema contractual combinado que contempla cobros en efectivo y la recepción de metros cuadrados construibles en las futuras unidades.

Entre las firmas que ya han hecho públicos sus diseños se encuentra el estudio BMA, que difundió los bocetos de Rivus, un proyecto residencial de 12 pisos que se erigirá dentro del predio. Paralelamente, avanzó en las tareas de saneamiento ambiental de la franja costera para la remoción de residuos acumulados y prevé la firma de las actas de entrega de nuevas parcelas antes de que concluya el período en curso.

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Uno de los ejes centrales de Ramblas del Plata es la incorporación de nuevos espacios públicos sobre la costa. El convenio urbanístico prevé la cesión gratuita a la Ciudad de 32 hectáreas, equivalentes a 278.000 metros cuadrados de áreas verdes, que pasarán a integrar el sistema de parques porteños y conformarán uno de los espacios públicos de mayor escala incorporados en las últimas décadas.

La intervención también contempla la recuperación ambiental del frente costero. Según informó IRSA, ya fueron plantados 2.500 de los 6.000 árboles nativos previstos para el desarrollo, con el objetivo de consolidar un corredor verde adaptado al ecosistema ribereño y ampliar el acceso público al Río de la Plata.

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Antes de que comiencen a levantarse las primeras torres, el desafío pasa por construir la infraestructura que permitirá el funcionamiento del nuevo barrio. IRSA quedó a cargo del desarrollo integral del predio, que incluye la apertura de calles, el tendido de redes eléctricas, agua potable, gas, sistemas pluviales y el saneamiento ambiental de la costa, donde ya fueron retirados los residuos acumulados durante décadas.

Según informó la compañía, durante los próximos meses destinará 40 millones de dólares a estas obras básicas, además del acondicionamiento del parque público que acompañará al desarrollo inmobiliario.

Las primeras torres podrían comenzar a construirse hacia fines de este año. Sin embargo, los edificios no serán desarrollados directamente por IRSA. La empresa urbaniza el predio y comercializa los lotes, mientras que cada desarrolladora ejecutará sus propios proyectos arquitectónicos.

IRSA y el proyecto más ambicioso de su cartera

Ramblas del Plata forma parte de la estrategia de desarrollo de IRSA, la mayor compañía de real estate que cotiza en la Bolsa argentina y uno de los principales actores del mercado inmobiliario del país.

Presidida por el empresario Eduardo Elsztain, la firma lidera un amplio portafolio de activos que incluye centros comerciales como Alto Palermo, Abasto, Alcorta Shopping y DOT Baires, edificios de oficinas de categoría A, hoteles de lujo y desarrollos urbanos. Además, mantiene una participación del 29,9% en Banco Hipotecario y forma parte del holding controlado por Cresud.

En su último Formulario 20-F, presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, IRSA ubica a Ramblas del Plata entre sus proyectos estratégicos de largo plazo. El desarrollo concentra una parte importante de la reserva de tierras de la compañía y aparece como una de las principales apuestas para expandir su negocio inmobiliario en los próximos años.

A lo largo de diferentes ciclos económicos y administraciones políticas, la conducción ejecutiva a cargo de Elsztain ha mantenido una estrategia orientada a la acumulación de activos reales de alta escala.

GD/fl