La construcción volvió a crecer en mayo, según el INDEC: subió 6,3% en un mes y 4,1% interanual

La actividad de la construcción alcanzó un crecimiento intermensual del 6,3% en mayo del 2026, en la comparación interanual logró una suba del 4,1%. El acumulado de los primeros cinco meses del año, el índice serie original presentó un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025. Los datos surgen del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y dan cuenta de un repunte en el sector.

De cuánto es el sueldo de la construcción en julio

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en el quinto mes del 2026 muestran, con relación similar a la de mayo del año anterior, con subas de 23,6% en pinturas para construcción; 18,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1% en hormigón elaborado; y 9,6% en hierro redondo y aceros para la construcción. Mientras tanto, se observan bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los cinco primeros meses de 2026 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 22,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 15,0% en pinturas para construcción; 6,2% en artículos sanitarios de cerámica; 6,2% en hierro redondo y aceros para la construcción; 5,1% en hormigón elaborado; y 0,7% en placas de yeso. Además, se observan bajas de 11,7% en yeso; 10,8% en pisos y revestimientos cerámicos; 7,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; 5,8% en cales; 5,7% en ladrillos huecos; 3,4% en asfalto; y 2,9% en cemento portland.

En relación con los puestos de trabajo registrados del sector, en abril de 2026, el informe de INDEC detalló que se registró una suba de 1,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que en el acumulado enero-abril de 2026, este indicador presentó una suba de 1,2% con respecto al mismo período del año anterior.

Luis Caputo ante empresarios de la construcción: "Hay dólares para todos"

La reacción oficial ante los datos del INDEC

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta en la red social X para destacar los resultados obtenidos en el rubro de la construcción durante mayo: “la construcción creció 6,3% mensual en mayo”. Además, resaltó la variación intermensual, interanual y en el acumulado anual, para luego destacar que “el indicador tendencia-ciclo creció 0,6% m/m, registrando una variación positiva por 7 meses consecutivos“.

Luego destacó el rezago de un mes en la publicación y mencionó que los puestos de trabajo registrados en la actividad “crecieron 1,2% interanual en abril, alcanzando 379.459”. Por último señaló “la superficie autorizada por permisos de edificación creció 16,6% interanual en abril, sumando 1.451.267 metros cuadrados, el mayor registro para dicho mes desde 2022”.

El Índice Construya aumentó en mayo

El Índice Construya mostró un crecimiento del 1,9% mensual para el quinto mes del 2026, mientras que el consumo de cemento subió en 7,1%, traccionado principalmente por el despacho a granel, aunque también hubo aumento en el despacho en bolsas.

Sin embargo, al analizar en perspectiva, los aumentos en mayo responden más a una recuperación luego de la caída de 7,5% en abril que, exceptuando a 2024 y 2020, el consumo de cemento de mayo fue el menor desde 2019.

La construcción se concentra en los barrios donde el metro cuadrado supera los US$3.000

Indicador CAMARCO en mayo del 2026

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción publicó el Indicador CAMARCO, una herramienta que estima mensualmente la variación de costos de la construcción de un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires, brindando información clave para los distintos actores del sector. El Indicador CAMARCO se compone de tres series:

- El costo de la construcción, que registró un incremento del 2,6% respecto al mes anterior, alcanzando los 21.035,6 puntos. De esta manera, el acumulado anual aumenta el 12,0%.

- El costo de materiales, que se ubicó en 23.500,2 puntos, con una variación mensual del 2,8% y un acumulado anual del 10,1%.

- El costo de la mano de obra, que alcanzó los 17.423,2 puntos, con un incremento mensual del 2,4% y un acumulado anual del 16,0%.

GZ