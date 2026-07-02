El Gobierno anunció la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina con una inversión privada de US$1.200 millones

El Gobierno nacional anunció la construcción de un nuevo reactor nuclear en Argentina que demandará una inversión privada de US$1.200 millones y estará emplazado en el complejo de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate. A saber, el proyecto será desarrollado por la empresa estadounidense Meitner Energy y, según las estimaciones oficiales, la obra demandará alrededor de cinco años y generará unos 2.000 puestos de trabajo directos.

Se trata de una de las inversiones más importantes anunciadas para el sector energético en los últimos años y, por su magnitud, el proyecto podría encuadrarse dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque todavía deberá cumplir con las aprobaciones correspondientes.

El emprendimiento contempla la construcción del ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés) de Generación III+, con tecnología PWR (reactor de agua presurizada) y una potencia cercana a 300 megavatios eléctricos (MWe). Lo distintivo del proyecto es que el diseño fue desarrollado por ingenieros argentinos y será el primer reactor comercial del mundo construido bajo este modelo, conocido en la industria como First of a Kind.

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Estos reactores SMR son considerados una de las apuestas de la industria nuclear mundial porque tienen menor tamaño que las centrales tradicionales, requieren inversiones iniciales más bajas y pueden construirse en plazos más cortos. Además, ofrecen la posibilidad de incorporar módulos adicionales para ampliar la generación eléctrica según la demanda.

Esta central estará ubicada dentro del complejo de Atucha, operado por Nucleoeléctrica Argentina, en la localidad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. Argentina ya cuenta con tres centrales nucleares en funcionamiento: Atucha I, con una potencia de 362 MWe, Atucha II, con 745 MWe y central Nuclear Embalse, con 656 MWe.

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Se informó que el proyecto será financiado íntegramente por capitales privados. Según el acuerdo, Meitner Energy pagará un canon por utilizar los terrenos donde se levantará la central, mientras que Nucleoeléctrica Argentina conservará el derecho de asumir posteriormente la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado.

Así, el anuncio fue realizado en el Ministerio de Economía con la participación de Luis Caputo; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y el CEO de Meitner Energy, Teófilo Lacroze, exejecutivo del sector energético.

Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares

Quiénes están detrás del proyecto

Detrás de Meitner Energy se encuentra el Grupo Ansari, liderado por el empresario estadounidense de origen iraní Hamid Ansari, inversor especializado en proyectos tecnológicos y energéticos.

Ansari participó anteriormente en emprendimientos vinculados al sector aeroespacial y fue uno de los primeros inversores que respaldaron iniciativas que posteriormente contribuyeron al desarrollo de SpaceX, fundada por Elon Musk.

Qué dijo el Gobierno

El secretario de Asuntos Nucleares sostuvo que el proyecto representa el modelo de inversión que busca impulsar la administración nacional. Según explicó Ramos Nápoli, el Estado proporciona el marco regulatorio y las condiciones para atraer inversiones, mientras que el financiamiento y el riesgo económico quedan en manos del sector privado.

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Simultáneamente, destacó que Argentina cuenta con más de 70 años de desarrollo nuclear, una trayectoria que incluye investigación, formación de recursos humanos, producción de tecnología y exportación de reactores de investigación a distintos países.

Aun así, la presentación del proyecto se produjo pocos días después del conflicto registrado en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde el Gobierno decidió no renovar 61 contratos como parte de su política de reducción del gasto público.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un proceso de desmantelamiento del organismo, mientras que la CNEA aseguró que no se trató de despidos de personal técnico ni de ingenieros nucleares, sino de contratos temporarios de personal administrativo incorporado durante 2023.

MV/ML