Adopción en CABA: cuáles son los requisitos y cómo iniciar el trámite

La adopción en la Ciudad de Buenos Aires es un proceso destinado a restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia cuando su grupo de origen o ampliado no puede garantizar sus necesidades afectivas y materiales.

Según datos del Gobierno porteño, el 89% de las niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad tiene más de 4 años y, en muchos casos, integran grupos de hermanos que esperan una familia.

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Para iniciar el trámite, las personas interesadas deben participar de los Encuentros Informativos Obligatorios (EIO), una instancia previa a la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA).

Cómo es el proceso para adoptar en CABA

Los EIO consisten en dos jornadas virtuales en las que se abordan aspectos legales, sociales y psicológicos vinculados a la adopción. Los encuentros se realizan a través de Zoom y, en caso de una adopción en pareja, ambos integrantes deben participar de manera individual.

Al finalizar, se entrega un certificado de asistencia con una vigencia de seis meses, necesario para continuar con la inscripción al RUAGA.

Durante 2026, los encuentros se realizarán entre febrero y diciembre en distintos turnos: mañana (10 a 12.30), tarde (13.30 a 16) y vespertino (16.30 a 19).

Cuáles son los requisitos para adoptar

De acuerdo con el Código Civil y Comercial, quienes quieran adoptar deben tener 25 años cumplidos, salvo que adopten junto a un cónyuge o conviviente que ya cumpla con esa edad.

Además, deben contar con residencia permanente en Argentina. En el caso de personas extranjeras o no naturalizadas, es necesario acreditar cinco años de residencia en el país.

También es obligatorio estar inscripto en el RUAGA y cumplir con una diferencia mínima de 16 años entre adoptante y adoptado. La adopción puede ser individual o conjunta, siempre que la pareja esté casada o tenga una unión convivencial registrada.

Cómo anotarse en el RUAGA

Luego de completar los encuentros obligatorios, los postulantes pueden realizar la preinscripción al RUAGA a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.

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Allí deberán completar los formularios correspondientes y presentar la documentación solicitada. Después, el equipo del registro se contactará para validar la información e iniciar el proceso de evaluación, que incluye entrevistas personales y, cuando corresponda, una visita al domicilio del grupo conviviente.

Acompañamiento para familias adoptivas

El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño ofrece talleres voluntarios para postulantes admitidos en el RUAGA y familias adoptivas, con espacios de orientación sobre adopción, espera activa y etapa posadoptiva.

Además, cuando no se encuentran postulantes disponibles en los registros del país para determinados casos, se realizan convocatorias públicas para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected] o al teléfono 5030-9884 (internos 1064 o 1067).

LB/ML