La Ciudad lanzó BAX, una aplicación con inteligencia artificial para unificar trámites y documentos digitales

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó BAX, una nueva aplicación móvil que incorpora inteligencia artificial generativa con el objetivo de centralizar y digitalizar la gestión de trámites, reclamos y el acceso a documentos oficiales.

El lanzamiento, realizado en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, marca el inicio de un plan progresivo para implementar herramientas de automatización en áreas clave de la administración pública, como la educación, la fiscalización tributaria y el desarrollo urbano.

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La plataforma, desarrollada por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, permite a los usuarios interactuar mediante texto o dictado por voz utilizando lenguaje natural. El sistema procesa solicitudes vinculadas a la obtención de turnos, el estado del tránsito o reclamos de mantenimiento urbano (como baches o luminarias), a los que se les puede adjuntar imágenes directamente desde el celular.

Para utilizar la herramienta, los ciudadanos deben contar con una cuenta en miBA (nivel 3 de validación de identidad). Esto permite sincronizar de forma automática las credenciales y documentos digitales del usuario, tales como partidas de nacimiento o certificados de vacunación, además de consultar la agenda cultural de la Ciudad, denominada LINDA.

Durante la presentación, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el alcance de la aplicación: “Hoy arranca una nueva etapa en la Ciudad. Creemos que la tecnología tiene sentido cuando nos hace la vida más simple. Por eso, presentamos BAX”.

Asimismo, el mandatario porteño aseguró: “En Buenos Aires no miramos los cambios desde afuera: los lideramos. Somos la primer ciudad del mundo en incorporar la tecnología de esta manera, con este nivel de integración conversacional y transaccional”.

Respecto a la optimización de los tiempos administrativos, Macri agregó: “Lo que antes llevaba 15 minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto. Cuando ganás tiempo, cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, cuando todo eso pasa, sin duda, vivís mejor. Y esto recién empieza”. Concluyó señalando que “la plataforma es viva, aprende, mejora y va agregando servicios” y que el objetivo final es lograr un “Estado eficiente y ordenado”.

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Por su parte, Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital, quien estuvo acompañado en el acto por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, manifestó: “Este lanzamiento representa una nueva manera de vincularse con la Ciudad. Queremos que los vecinos encuentren en una sola aplicación todo lo que necesitan para realizar gestiones, acceder a servicios e informarse con una experiencia más simple, cercana y personalizada”.

Automatización en áreas de control, recaudación y urbanismo

El desembarco de BAX no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de un plan más ambicioso. Detrás de la aplicación asoma un "Hub de IA", un núcleo que ya coordina a las dependencias que lidian a diario con el pulso de los vecinos: desde los laberintos impositivos de la AGIP hasta los controles de la AGC y la Dirección General de Infracciones.

En los despachos oficiales ya tienen trazada la hoja de ruta para los próximos meses:

Educación: El Ejecutivo informó que ya se capacitaron más de 30.000 docentes en herramientas de inteligencia artificial a través de cursos con certificación internacional, incorporando estos conceptos en los niveles primario y secundario.

Gestión Tributaria: A fines de año se sumará un Asistente Tributario Conversacional para los contribuyentes. Hacia el interior del organismo, la IA se aplicará en el análisis de dictámenes, sumarios y recursos jerárquicos. Desde el área aclararon que este sistema interno contará con validación humana para revisar el procesamiento automatizado de montos y fechas.

Desarrollo Urbano: Se implementará un filtro digital para la revisión de planos y la detección de inconsistencias o falta de documentación respecto a los códigos urbanísticos vigentes. Con este informe técnico preliminar, el analista gubernamental dejará de recibir el expediente crudo y pasará a actuar como un revisor final enfocado en los casos de mayor complejidad y criterio técnico.

"Distrito IA" en el microcentro

Como complemento de la agenda tecnológica, el Gobierno porteño envió a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para la creación del Distrito IA. La iniciativa busca la reconversión urbana del microcentro porteño, promoviendo la transformación de oficinas y edificios comerciales vacíos en un polo tecnológico regional.

De aprobarse la normativa, el plan estipula el otorgamiento de exenciones impositivas y líneas de créditos blandos a través del Banco Ciudad para incentivar el asentamiento de startups, universidades y centros de investigación científica en la zona.

GD