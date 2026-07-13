Gustavo Damián González: "Se abrió la temporada de candidaturas" en la interna entre Milei y Villarruel

Las diferencias públicas entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel reactivaron la discusión política y, para el analista político Gustavo Damián González, representan mucho más que un desacuerdo coyuntural.

El entrevistado consideró que el escenario ya comenzó a ordenarse en función de las próximas elecciones y que los principales dirigentes empiezan a posicionarse dentro de una carrera anticipada.

Villarruel toma distancia y se activa la carrera electoral

González resumió el momento político con una definición contundente: "Yo creo que se abrió la temporada de candidaturas". En ese sentido, sostuvo que la vicepresidenta comenzó a marcar un perfil propio con cuestionamientos abiertos al Gobierno.

Según explicó, "el movimiento que está haciendo en este momento la vicepresidenta de la Nación, diferenciándose abiertamente" representa un cambio respecto de las tensiones previas dentro del oficialismo. Además, señaló que "hasta el momento sí había habido algunos chisporroteos, pero en ningún momento había habido una diferencia así abierta".

Para el analista, Villarruel también busca posicionarse de cara al futuro político. "Ella no quiere ser parte del pasado, quiere ser parte del futuro", aseguró, al tiempo que incluyó a Patricia Bullrich entre las figuras que ya comenzaron a recorrer el país con una mirada electoral.

PASO, colectoras y la nueva ingeniería electoral

González afirmó que el debate político dejó de centrarse únicamente en la eliminación de las PASO para incorporar una nueva discusión: las colectoras. "Ahí se abre una nueva ventana de ingeniería electoral", explicó.

El especialista recordó que este mecanismo permite que un mismo candidato nacional sea acompañado por distintas listas locales y provinciales, una herramienta que, según indicó, podría beneficiar tanto al peronismo como a La Libertad Avanza en determinados distritos.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno deberá negociar una amplia agenda legislativa que incluye la reforma política, el Presupuesto, la designación de jueces y otros proyectos clave. En ese contexto, advirtió que "ahora se activa el motor de las elecciones del año que viene", por lo que "todo lo que vamos a ver de ahora en adelante es ver estrategias electorales".

Finalmente, González consideró que la eliminación total de las PASO enfrenta fuertes resistencias tanto del radicalismo como del PRO y que las colectoras aparecen como una alternativa en medio de la negociación política. Sin embargo, aclaró que el esquema continúa abierto y dependerá de los acuerdos que logren oficialismo y oposición durante los próximos meses.