El histórico cruce de Lionel Scaloni con David Beckham revive antes del choque entre Argentina e Inglaterra

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo encendió la tradicional rivalidad futbolística entre ambos países. En las últimas horas, las redes sociales hicieron resurgir con fuerza una imagen grabada en la memoria de los fanáticos: la recordada pelea entre Lionel Scaloni y David Beckham cuando eran futbolistas en la Liga de España.

El episodio tuvo lugar durante un clásico enfrentamiento entre el Real Madrid y el Deportivo La Coruña, un partido que resultó fundamental en la disputa directa por el campeonato de la liga española 2003/2004.

La tensión en el estadio Santiago Bernabéu estalló en los minutos finales, justo después de que el conjunto madrileño lograra ponerse en ventaja 2-1 con un gol decisivo convertido por el delantero Raúl. Poco después de ese tanto, el mediocampista inglés le cometió una dura infracción por detrás al defensor santafesino en la mitad de la cancha, lo que provocó que ambos futbolistas cayeran enganchados al césped.

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La reacción del actual entrenador de la Selección argentina fue inmediata y vehemente, ya que lanzó una patada desde el suelo antes de levantarse para increpar cara a cara a la estrella británica.

El cruce fue subiendo de intensidad rápidamente entre empujones y forcejeos, al punto que el defensor brasileño Roberto Carlos tuvo que intervenir de urgencia para separarlos antes de que la situación pasara a mayores.

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Finalmente, el árbitro del encuentro decidió neutralizar el altercado amonestando a los dos futbolistas, aunque el enojo del jugador argentino se extendió mucho más allá del pitazo final.

Frustración en el Bernabéu y la confesión del entrenador

Años después del recordado incidente, fue el propio estratega de la Albiceleste quien se encargó de rememorar los detalles y los motivos detrás de su furiosa reacción en tierras madrileñas. "Terminó el partido, Beckham se quedó saludando a la gente y yo quería seguir peleando", confesó el director técnico en su momento.

"Yo seguía media hora, una hora con una vena. No venía mucho a cuento, era un poco el entorno, todo lo que había sucedido, la frustración de no haber podido llevar adelante el partido", admitió el conductor de la Scaloneta.

El cruce fue subiendo de intensidad rápidamente entre empujones y forcejeos

Este antecedente histórico cobró una notable vigencia pública en la antesala del cruce decisivo por el Mundial 2026, donde ambas selecciones buscarán asegurar su boleto hacia la gran final del certamen.

El seleccionado argentino comandado por Scaloni se prepara para una verdadera batalla futbolística, con la certeza de que el duelo ante los ingleses paralizará al planeta entero.