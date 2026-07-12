Claudio "Chiqui" Tapia celebró la clasificación argentina con un video pero un insólito error captó la atención de los seguidores

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), celebró de manera particular la clasificación de la Selección argentina a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Suiza por 3-1 en Kansas City, aunque un curioso blooper en su video festivo revolucionó las redes sociales este domingo.

Según el artículo publicado por el portal Todo Noticias (TN), el máximo dirigente del fútbol nacional intentó recrear el icónico sketch de Guillermo Francella, caracterizado por la célebre frase "Buen día... hermosa mañana, ¿verdad?".

No obstante, la imitación no salió de la forma planificada y los usuarios de las plataformas digitales advirtieron de inmediato una llamativa confusión en el registro audiovisual subido por el mandatario, desatando una catarata de reacciones cruzadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La victoria ante el seleccionado helvético se resolvió en el tiempo suplementario con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, un resultado que depositó a la Albiceleste entre los cuatro mejores equipos de la competencia en América del Norte.

La delegación nacional, concentrada en territorio estadounidense para afrontar el tramo decisivo del certamen, festejó con desahogo una clasificación compleja ante un rival que ofreció una dura resistencia táctica hasta los últimos minutos del encuentro.

Estados Unidos prepara un operativo de seguridad en Atlanta ante el riesgo de incidentes por el partido entre la Selección e Inglaterra

Tapia, que observó las acciones desde las tribunas del estadio, se unió a los festejos con un efusivo abrazo junto a otros miembros de la comitiva, expandiendo luego la celebración hacia sus perfiles digitales personales con el accidentado material.

El blooper de Claudio Tapia y la reacción de los hinchas

La publicación, pensada originalmente como una muestra de complicidad folclórica tras un paso clave en el certamen ecuménico, terminó desviando la atención hacia el descuido del dirigente, provocando una oleada de comentarios cargados de picardía rioplatense.

En las interacciones virtuales, los internautas remarcaron el desacierto con humor e ironía, un comportamiento habitual en redes sociales cuando se trata de analizar al detalle el contenido compartido por figuras de alto perfil institucional.

Mundial: festejando el triunfo, entrerrianos se subieron al techo de un bar "y se fueron al descenso"

Este episodio se suma a las habituales apariciones virales del directivo, quien mantiene vigentes ritos y cábalas tradicionales junto a futbolistas históricos del plantel, como la clásica fotografía junto al capitán Lionel Messi en las horas previas a los duelos.

Con el pase asegurado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya planifica el trascendental cruce ante Inglaterra por un lugar en el partido definitivo del Mundial, mientras el tropiezo virtual de su máxima autoridad continúa marcando tendencia en la agenda digital.