Quién es José Manuel López, el delantero argentino que asistió a Julián Álvarez en la victoria contra Suiza

El fútbol tiene esos giros cinematográficos que consagran a los futbolistas en los momentos menos pensados. En la agónica noche de Kansas, cuando la Selección Argentina no encontraba los caminos, chocaba contra el muro defensivo de Suiza y el fantasma de los penales empezaba a sobrevolar el estadio, Lionel Scaloni pateó el tablero.

Mandó a la cancha a José Manuel López. Pocos minutos después, el atacante de 25 años fabricó una maniobra perfecta dentro del área, aguantó la marca y asistió a Julián Álvarez para que este clavara el 2 a 1 en el ángulo. Un desahogo histórico que puso a la Albiceleste en las semifinales del Mundial 2026.

Para el gran público internacional, su nombre en la lista de convocados pudo haber sido una sorpresa, pero el presente del delantero correntino justifica con creces su lugar entre los 26 elegidos que buscan revalidar la corona del mundo.

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De las inferiores de Lanús al grito sagrado en el Allianz Parque

Nacido el 6 de diciembre de 2000 en San Lorenzo, provincia de Corrientes, José Manuel López forjó su carrera en base a la resiliencia. Hizo gran parte de las divisiones inferiores en Lanús, club donde debutó en Primera División a principios de 2021 bajo la conducción de Luis Zubeldía. Su impacto fue inmediato: con su imponente 1,88 de estatura, una llamativa agilidad técnica para su porte físico y un promedio de gol altísimo, se transformó rápidamente en una de las joyas más codiciadas del fútbol argentino.

José Manuel López, pocos minutos después de ingresar, fabricó una maniobra perfecta dentro del área, aguantó la marca y asistió a Julián Álvarez para que clavara el 2 a 1

Su rendimiento en el "Granate" llamó la atención del Palmeiras de Brasil, uno de los colosos del continente, que desembolsó una cifra millonaria para quedarse con su pase a mediados de 2022. Aunque sus primeros meses en San Pablo exigieron un lógico proceso de adaptación, el "Flaco" explotó definitivamente en las últimas temporadas. Bajo la tutela de Abel Ferreira, López se convirtió en el goleador y la gran figura del "Verdão", ganando títulos estaduales, el Brasileirão y transformándose en un delantero moderno capaz de jugar como faro de área o retrasarse para conectarse con los mediocampistas.

El factor sorpresa de Scaloni en la Copa del Mundo 2026

Scaloni siguió de cerca al Flaco López durante las Eliminatorias Sudamericanas y decidió incluirlo en la nómina definitiva para la cita mundialista en Norteamérica. En un plantel que cuenta con figuras de la talla de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, el correntino aceptó su rol de alternativa, esperando pacientemente su oportunidad en el banco de suplentes.

Frente a Suiza, con el equipo desgastado físicamente tras 100 minutos de pura fricción y paridad, las condiciones estaban dadas para sus características. López ingresó para fijar a los centrales helvéticos, darle juego aéreo a la Selección y refrescar la presión alta.

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Su lectura de la jugada en el gol de Julián demostró que tiene la madurez necesaria para vestir la camiseta celeste y blanca: no buscó el lucimiento personal, sino que sirvió el pase en el momento justo para el desahogo de todo un país. Con una asistencia que vale un pasaje a semifinales, el "Flaco" López ya dejó su huella imborrable en la historia de la Scaloneta.

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