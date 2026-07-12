Mundial: festejando el triunfo, entrerrianos se subieron al techo de un bar "y se fueron al descenso"

El pase de la Selección argentina a las semifinales de la Copa del Mundo se festejó con todo en cada rincón del país, pero en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) la pasión desbordó un poquito de más. Lo que era pura alegría terminó en un blooper peligroso este domingo, cuando la pérgola del bar Bella Vista dijo "basta" y se desplomó sobre las mesas del lugar.

El insólito episodio ocurrió en la clásica esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio, en pleno centro de la localidad entrerriana, donde una marea de camisetas celestes y blancas se había concentrado para alentar y celebrar el triunfo de la "Scaloneta". La ley de la gravedad no perdona: El derrumbe se desencadenó debido al sobrepeso, después de que un grupo de hinchas —con más entusiasmo que sentido común— se subiera a la parte superior de la estructura de madera. Los tirantes no aguantaron la euforia, se quebraron y el techo se vino abajo.

A pesar del susto mayúsculo y el pánico inmediato de los clientes que disfrutaban de la tarde, afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni heridos graves, un verdadero milagro considerando la cantidad de gente que colmaba la zona.

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Si bien la enorme mayoría de los hinchas celebró con total tranquilidad y cotillón, la travesura de unos pocos terminó opacando la jornada. Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su malestar al medio local El Once y pidieron, por favor, un poquito más de control para las próximas alegrías que nos dé la Selección.

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Tras el ruidoso incidente, el municipio de Concepción del Uruguay comunicó de forma oficial que iniciará un relevamiento técnico para ver qué tan golpeado quedó el comercio. La prioridad absoluta de las próximas horas será limpiar el área y asegurar la zona para que los peatones puedan volver a circular sin mirar hacia arriba con miedo.

Asimismo, las autoridades confirmaron que se analizarán las responsabilidades de los "acróbatas" del festejo. De cara a los próximos partidos del torneo, el gobierno local ya evalúa armar un operativo preventivo más riguroso en los puntos clave de la ciudad.