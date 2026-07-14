La obra social previsional habilitó de forma digital la plataforma para seleccionar el tipo de afiliación que deseás tramitar según tu condición laboral o previsional. El sistema de la obra social segmentó las opciones disponibles para agilizar el ingreso de nuevos beneficiarios a la cobertura de salud nacional.

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Los requisitos para la afiliación titular definitiva en el sistema previsional

La denominada afiliación titular definitiva está destinada de forma exclusiva a las personas que ya reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional. El organismo previsional exige como condición obligatoria que se constate que los descuentos mensuales correspondientes se realizan en favor de PAMI.

El trámite administrativo lo puede realizar la persona interesada de manera directa o mediante su apoderada o apoderado legalmente registrado. Esta modalidad consolida el ingreso permanente al sistema de prestaciones médicas y farmacéuticas básicas que brinda la obra social en todo el territorio argentino.

Otras afiliaciones titulares y la incorporación del grupo familiar a cargo

El organismo contempla alternativas para casos especiales bajo la categoría de otras afiliaciones titulares que incluye a personas mayores de 70 años sin beneficio previsional. También abarca a quienes cobran un beneficio previsional italiano y residen en Argentina, junto a personas con accidentes de trabajo posteriores a marzo de 2001.

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Esta misma categoría incorpora a los ciudadanos que necesitan la cobertura médica de forma inmediata mientras se encuentran tramitando su beneficio previsional ante la ANSES. De esta manera, el Estado busca cubrir los baches temporales de asistencia sanitaria durante los meses que demora el alta del beneficio jubilatorio.

Por otro lado, el titular de la obra social tiene el derecho de tramitar la afiliación de las personas a su cargo para extenderles la cobertura de salud. El grupo familiar apto incluye a la esposa o esposo, concubina o concubino, y a las personas que cuenten con una unión civil formalizada.

La normativa vigente permite sumar a los hijos menores de 21 años o con discapacidad, ya sean de la persona titular o de su cónyuge. Asimismo, se extiende el beneficio a los hijos estudiantes hasta los 25 años y a menores bajo guarda, tutela o curatela legal del titular.

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El esquema de protección familiar de la obra social finaliza su lista de permitidos con la incorporación de los ascendientes y descendientes directos de la persona. Los titulares pueden ingresar al sistema de salud a su madre o padre, a su abuela o abuelo, y a los nietos mayores que presenten alguna discapacidad certificada.

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