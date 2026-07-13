El Instituto de Servicios Sociales habilitó una serie de herramientas integradas en su plataforma de internet con el objetivo de permitir la realización de gestiones administrativas de forma remota. Las opciones de atención virtual se estructuraron de manera directa para que los afiliados ejecuten requerimientos específicos desde sus hogares, eliminando la obligatoriedad de concurrir presencialmente a las sedes físicas de la obra social.

PAMI: cómo tramitar medicamentos gratis por subsidio social

El sistema de autogestión en internet dispone de un buscador unificado donde cada afiliado localiza el requerimiento administrativo que necesita y visualiza las indicaciones para completarlo. Las autoridades indicaron que los usuarios tienen la posibilidad de revisar el estado de sus expedientes cargando el número de caso asignado, lo que devuelve una consulta con la actualización del estado del trámite en el momento.

La aplicación móvil y el acceso a los servicios de salud

La aplicación para teléfonos celulares concentra las funciones de consulta médica y la visualización de la documentación obligatoria que emiten los profesionales del sector sanitario. Mediante esta herramienta, los beneficiarios revisan las recetas cargadas en el sistema, las órdenes médicas vigentes para las distintas prestaciones y los números de teléfono destinados a la atención de emergencias.

PAMI: cómo elegir médicos especialistas y tramitar el cambio de prestador

La interfaz para dispositivos móviles incorpora un módulo de asignación de citas programadas que sirve para reservar turnos de atención presencial en las agencias de la entidad. Las personas que utilizan la plataforma móvil acceden de igual forma a la cartilla médica para identificar los efectores de salud y especialistas asignados para su cobertura de asistencia regular.

Cartilla de especialistas y obtención de la credencial

La base de datos de la cartilla médica permite realizar búsquedas específicas segmentadas por servicio médico, nombre del profesional, centro de salud o por criterios de cercanía geográfica al domicilio. Este padrón digitalizado agrupa de manera sistematizada a los médicos especialistas, los establecimientos de diagnóstico por imágenes y las instituciones oftalmológicas integradas en la red de prestadores.

Nuevas reglas de PAMI para el padrón de diabetes

La documentación que acredita la identidad de los afiliados se gestiona exclusivamente bajo un formato digital que se visualiza de forma directa dentro de la propia aplicación móvil del organismo previsional. Para los casos en que se requiera un soporte físico, el mecanismo informático contempla una opción en la página web que permite generar e imprimir una credencial provisoria en papel.

GZ / lr