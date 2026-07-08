El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda una cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a los afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual. El organismo previsional habilitó la opción de realizar un trámite online para solicitar hasta 4 medicamentos sin cargo, siempre y cuando se cumpla con un esquema estricto de condiciones socioeconómicas y patrimoniales que el afiliado debe demostrar.

Formatos válidos de la credencial de PAMI

Los requisitos económicos y patrimoniales que exige el organismo

Para acceder al régimen del subsidio social, el interesado debe registrar ingresos mensuales menores a uno coma cinco (1,5) de un haber mínimo previsional. En los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente sea titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de los ingresos mensuales se eleva y los mismos deberán ser menores a tres (3) haberes mínimos previsionales para ser aprobados.

La normativa interna del PAMI sumó exclusiones patrimoniales directas. El solicitante no puede estar afiliado a la medicina prepaga ni poseer más de un inmueble a su nombre. Tampoco puede ser dueño de aeronaves ni de embarcaciones de lujo, ni registrar la titularidad de activos societarios que evidencien una capacidad económica plena. El control cruza datos patrimoniales para asegurar el destino social del beneficio.

Respecto a los rodados, se prohíbe poseer un vehículo que cuente con menos de diez (10) años de antigüedad. La única excepción para este punto se aplica en aquellos hogares donde el afiliado o un miembro de su grupo conviviente sea titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el titular no cumple con los criterios de ingresos o prepagas, pero el costo de los remedios es igual o mayor al 15% de su ingreso mensual, puede pedir una reconsideración.

PAMI: cómo tramitar el subsidio para el auxiliar domiciliario

Para activar este mecanismo de excepción por vía de reconsideración, el organismo de salud requiere la presentación de un informe social, regido por la Disposición 7339/GPSyC/13. Además, se evalúa la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria bajo la Disposición 306/GPSyC/05 y se exige una revalidación médica completa. Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero deben hacer la solicitud.

Canales de atención y documentación obligatoria para la receta

La gestión administrativa del beneficio habilita diferentes vías según el volumen de remedios. Si el afiliado necesita hasta 4 medicamentos, puede concretar el trámite online desde la página web oficial. Cuando la demanda se ubica entre 5 y hasta 6 medicamentos, la aprobación final depende de la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL). Si se requieren más de 6 medicamentos, la decisión queda bajo análisis del Nivel Central.

El trámite lo puede realizar el propio afiliado, su apoderado o un familiar. Para completarlo se necesita la credencial del PAMI, el Documento Nacional de Identidad y la Receta Electrónica de la medicación solicitada. Esta receta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista y contar con el diagnóstico que da origen a la prestación, detallado o con codificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

Cómo reclamar por la atención del médico de cabecera en PAMI

La obra social aclaró que no es necesario que hagas la renovación de este trámite siempre y cuando sigas cumpliendo con los requisitos del subsidio social. Este es un trámite web que podés realizar desde tu celular, tablet o computadora a través de un tutorial explicativo provisto en la plataforma, aunque el sistema mantiene abierta la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial en tu agencia de cercanía.

GZ / lr