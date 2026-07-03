El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) oficializó las especificaciones técnicas y los formatos de acreditación vigentes para que sus afiliados accedan a los servicios médicos y farmacéuticos. La obra social estatal determinó que la credencial permite agilizar la gestión de prestaciones fundamentales en todo el país. A través de este documento, los beneficiarios pueden retirar medicamentos en la red de farmacias habilitadas y solicitar turnos de atención en las agencias correspondientes.

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La credencial oficial también resulta obligatoria para validar los turnos asignados con los médicos especialistas del sistema de prestadores. Del mismo modo, el organismo previsional informó que el documento sirve para realizar gestiones administrativas tanto en la modalidad virtual como en las oficinas de atención presencial. El sistema integrado de salud busca con esto simplificar el circuito de control y evitar demoras en la validación de las coberturas vigentes.

Los cuatro formatos de credenciales que se encuentran vigentes

La obra social mantiene activos cuatro tipos de soportes para que los afiliados demuestren su identidad ante los prestadores. El primer formato es la credencial digital, la cual se puede consultar de manera directa desde la aplicación móvil Mi PAMI sin necesidad de realizar una impresión en papel. La plataforma permite la descarga del aplicativo en teléfonos celulares para que el usuario disponga del documento virtual en tiempo real durante la consulta médica o el retiro de insumos.

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La segunda opción autorizada corresponde a la credencial provisoria con código QR. El organismo de salud aclaró que si el afiliado posee un documento provisorio impreso que no cuenta con el código QR integrado, debe volver a descargar el archivo desde el sitio web oficial para que el soporte mantenga su validez legal. Este mecanismo garantiza la lectura automatizada de los datos del beneficiario en los centros de atención médica y en los puntos de venta farmacéuticos.

El tercer canal disponible para los jubilados es la credencial provisoria en formato ticket. Esta modalidad se genera y se imprime de manera exclusiva en las terminales de autogestión que la obra social tiene distribuidas en sus agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). Por último, se mantiene la validez de la credencial plástica tradicional. Aunque este soporte físico ya no se distribuye a los nuevos afiliados, sigue siendo completamente válido para la totalidad de las gestiones.

Excepciones operativas y derechos de atención al afiliado

La conducción de la obra social pública remarcó una serie de pautas obligatorias dirigidas a los profesionales del sector de la salud y a las farmacias conveniadas. El organismo previsional estableció de forma taxativa que la credencial digital no constituye un requisito obligatorio ni exclusivo para tener acceso a la cartilla de prestaciones médicas. Las normativas internas impiden que se pongan condicionamientos tecnológicos para brindar la asistencia social a los beneficiarios del padrón.

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El reglamento vigente determina que ningún profesional médico, clínica o farmacia puede negarle la atención sanitaria, la entrega de los medicamentos recetados o el acceso a los servicios de cobertura por el hecho de no tener instalada la aplicación Mi PAMI en el teléfono. Los efectores de salud se encuentran obligados a aceptar indistintamente la credencial física plástica, la credencial provisoria en cualquiera de sus dos variantes impresas o la presentación de la credencial digital en pantalla.

GZ / lr