La obra social de los jubilados y pensionados detalló los canales de comunicación y atención que tiene vigentes para que sus afiliados efectúen gestiones y reclamos. El esquema institucional contempla asistencia presencial en todo el territorio nacional, una plataforma para la reserva de turnos por internet y un centro de atención telefónica con cobertura las 24 horas del año.

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Canales presenciales y turnos por internet

Para los casos en los que se requiera recibir atención de manera presencial, los afiliados pueden acercarse directamente a la sede que les corresponda por su jurisdicción. La estructura de la obra social cuenta en la actualidad con más de 600 agencias distribuidas a nivel nacional y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) preparadas para resolver trámites y consultas de forma personalizada.

A fin de ordenar la concurrencia a las oficinas y evitar demoras innecesarias, el organismo dispone de una opción digital específica en su sitio web. A través de este sistema, las personas tienen la posibilidad de solicitar un turno online para realizar sus gestiones presenciales, lo que les permite elegir con anticipación tanto la fecha como el horario de su preferencia para ser atendidos en la agencia respectiva.

El servicio telefónico de PAMI Escucha

Por otra parte, la entidad mantiene operativo el programa PAMI Escucha, un centro integral diseñado exclusivamente para la atención telefónica de la comunidad de beneficiarios. Mediante este soporte, los ciudadanos pueden canalizar la totalidad de sus dudas, formular sugerencias o asentar reclamos vinculados de forma directa con los servicios y las prestaciones médicas de la institución.

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El acceso a este centro de atención se realiza de forma completamente gratuita a través del marcado de la línea 138. Según especificó el organismo, esta vía de comunicación se encuentra disponible para los usuarios de todo el país durante las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando asistencia permanente sin interrupciones por feriados o fines de semana.

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