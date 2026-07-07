El Programa de Atención Médica Integral reguló de forma estricta los mecanismos operativos para la distribución de los Higiénicos Absorbentes Descartables destinados a sus afiliados. El organismo previsional estableció que la entrega de pañales y apósitos se realiza de manera directa en el lugar de residencia que el beneficiario declaró ante la institución. De acuerdo con la información oficial, este formato puerta a puerta busca simplificar los trámites administrativos y eliminar los intermediarios de la cadena.

PAMI activó un validador digital para controlar las recetas manuales

La obra social habilitó distintas vías de comunicación para que las personas controlen o modifiquen su domicilio de entrega, el teléfono celular y la dirección de correo electrónico registrada. Los interesados pueden concretar este paso llamando a la línea telefónica 138 de PAMI Escucha y Responde, de forma presencial en las agencias de cercanía o mediante la aplicación móvil Mi PAMI, ingresando puntualmente a la pestaña Mi perfil dentro de la sección de Mis datos.

Los topes de unidades y el esquema logístico de distribución

La reglamentación interna de la entidad aclaró que para retirar o percibir los productos ya no se necesita presentar la receta electrónica tradicional. El esquema de provisión contempla entregas mensuales fijadas en bloques de 30, 60 y 90 unidades, de acuerdo con el nivel de incontinencia acreditado por cada paciente. En los casos particulares donde la necesidad médica del jubilado supere el límite máximo de las 90 unidades, la solicitud queda sometida a una auditoría por parte del Nivel Central.

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El circuito de distribución del beneficio se ejecuta de manera mensual y sin costo alguno para el afiliado, dentro de un plazo de 30 días corridos contados a partir del despacho anterior. El organismo oficializó a la firma Urbano Express como el proveedor asignado para realizar el transporte, precisando que los repartidores asisten debidamente identificados con sus uniformes y las credenciales de la empresa. La recepción de los paquetes la puede realizar cualquier persona que sea mayor de 18 años.

El PAMI remarcó una serie de advertencias de seguridad referidas a la protección de la identidad de los beneficiarios del programa de salud. La institución detalló que ningún agente del organismo ni personal perteneciente a la compañía logística se encuentra autorizado a solicitar datos personales durante la entrega del insumo. Ante la aparición de sospechas sobre la procedencia de la visita o irregularidades en el trámite, se recomendó realizar la denuncia en las terminales informáticas de atención.

Plazos de vigencia para las órdenes médicas de cobertura

El esquema previsional incorporó modificaciones operativas respecto al vencimiento de los trámites médicos de los beneficiarios. Las Órdenes Médicas Electrónicas que los profesionales emitieron o renovaron a partir del 1° de marzo de 2026 cuentan con un plazo de vigencia estricto de 90 días, lo que equivale a tres meses de cobertura. Por su parte, los formularios confeccionados con anterioridad a esa fecha límite conservan los plazos originales que fijó el médico hasta la fecha de caducidad.

Para dar continuidad a la entrega regular del beneficio domiciliario de los Higiénicos Absorbentes Descartables sin sufrir cortes o interrupciones en el servicio, el afiliado debe pedirle a su médico de cabecera la confección de una nueva orden antes de que expire el documento activo. Las opciones del programa de cobertura asistencial alcanzan al suministro de insumos clasificados como pañales para adultos, pañales especiales y pañales destinados a la población infantil.

PAMI definió los formatos válidos de su credencial

El control sobre el estado del envío se puede seguir en tiempo real de forma virtual. Los usuarios de la plataforma móvil disponen de la sección Mis entregas en la aplicación Mi PAMI para constatar las etapas del trayecto del camión de reparto. Si el transportista no logra concretar la descarga por fallas logísticas en el domicilio, la aplicación informa sobre el día de una nueva visita o la dirección física de la sucursal donde el beneficiario puede realizar el retiro. Tras 24 horas del cobro, el sistema remite una encuesta de control.

GZ / lr