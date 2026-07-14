El Banco Central compró US$ 532 millones, el monto más alto del año para sumar reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 532 millones este martes 14 de julio, marcando el número diario más alto del año y uno de los mayores de la historia.

La autoridad monetaria ya encadena 126 ruedas consecutivas como compradora de divisas. En julio, ya se adquirieron US$ 1.102 millones, que marcan un promedio diario de US$ 137,75 millones, superando al promedio del mes pasado (US$ 68 millones) y el de mayo (US$ 137 millones). En el año, las compras del Central acumulan US$ 12.277 millones.

Las reservas internacionales alcanzaron los US$ 48.687 millones. Por su parte, las Reservas Netas se ubicaron en US$ 11.380 millones, según el economista Federico Machado.

La inflación de junio fue de 1,9% según el INDEC, la más baja en 10 meses

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta conforme al dato de inflación más reciente reportado por el INDEC. En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Con la compra de hoy, el cumplimiento de la meta anual se ubica en 96%, si se toman los US$ 10.000 millones como punto de referencia.

Tipo de cambio

Este martes, el dólar oficial retrocedió y se ubica más bajo que a fines de junio. En el segmento mayorista, la divisa bajó $10,50 a $1.471,50 para la venta y anotó su mayor caída diaria desde el 30 de abril.

La distancia respecto del techo de la banda cambiaria se ubicó en 24%, el mayor margen registrado en más de un mes.

En tanto, el billete del Banco Nación volvió a venderse a $1.495. El dólar blue, por su parte, operó en $1.520.

En cuanto a los dólares financieros el MEP cede hasta los $1.511,93 y el dólar "Contado con Liquidación" recorta 0,6% a $1.558,39. En el mercado de futuros, los contratos operaron con bajas de hasta 0,9%.

LM/MSS