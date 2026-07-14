DeepSeek estaría en preparativos para salida a bolsa en China en 2027

DeepSeek, pionera china en inteligencia artificial, comenzó los preparativos para una oferta pública inicial (OPI) y podría presentar su solicitud tan pronto como este año, en lo que podría convertirse en un debut histórico para la industria tecnológica del país.

La compañía, con sede en Hangzhou, comenzó a planificar una OPI en China continental y aspira a presentar la solicitud este año para debutar en bolsa en 2027, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son confidenciales. La startup ya conversa con asesores contables y bancarios, dijo una de ellas.

DeepSeek también busca captar más fondos en el mercado privado antes de la OPI, apenas semanas después de cerrar una ronda récord de financiación por US$7.000 millones, dijeron las personas. La empresa inició conversaciones con nuevos inversionistas para una nueva ronda con una valoración previa a la inversión de al menos 480.000 millones de yuanes (US$71.000 millones), agregaron.

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DeepSeek presenta nuevo modelo de IA para competir con rivales como Google y Anthropic

Esa cifra supera la valoración de aproximadamente US$50.000 millones que DeepSeek alcanzó en su primera ronda de financiación externa, cerrada antes este año con la participación de Tencent Holdings Ltd. y Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. DeepSeek busca recaudar al menos 10.000 millones de yuanes adicionales, aunque el monto final podría ser varias veces mayor, dependiendo del número de inversionistas que participen, dijeron las personas.

Las conversaciones siguen en curso y tanto el calendario de la OPI como los planes de financiación podrían cambiar, dijeron las personas. Su ejecución dependerá de las condiciones del mercado y del desempeño de la empresa.

La startup trabaja con firmas contables para completar su informe financiero antes de finales de diciembre, un requisito para presentar la solicitud de la OPI, dijo una de las personas. La compañía planea presentar la solicitud hacia finales de este año o a comienzos de 2027, dependiendo de cuándo estén listos los estados financieros, añadió.

DeepSeek no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. El Financial Times informó primero sobre el más reciente esfuerzo de recaudación de fondos.

El interés por DeepSeek

DeepSeek ha despertado un enorme interés entre potenciales inversionistas porque figura entre las empresas clave en los esfuerzos de China por competir globalmente en inteligencia artificial. El año pasado desarrolló un modelo que sorprendió a la industria al demostrar que era posible construir una plataforma de vanguardia y eficiente con menos recursos de cómputo. Ese avance mostró que las empresas chinas podían competir con las mejores de Silicon Valley pese a las restricciones de EE.UU. a la exportación de hardware avanzado.

La startup busca ahora más recursos para financiar un ambicioso plan de expansión, que incluye ampliar su capacidad de cómputo. Los laboratorios de inteligencia artificial de todo el mundo están cerrando acuerdos para asegurarse la infraestructura de centros de datos necesaria para entrenar y operar servicios de IA.

Fundada en 2023, DeepSeek pertenece al fondo de cobertura Zhejiang High-Flyer Asset Management. Su anterior ronda de financiación estableció un récord para una primera captación de capital de una startup tecnológica china. Además de Tencent y CATL, obtuvo el respaldo del Fondo Nacional de Inversión para la Industria de la Inteligencia Artificial, uno de los vehículos con los que Pekín impulsa el desarrollo del sector.

La alta dirección de DeepSeek ha dicho a potenciales inversionistas que la startup priorizará la investigación de vanguardia en inteligencia artificial por encima de la comercialización de corto plazo, informó Bloomberg News. El fundador, Liang Wenfeng, prometió en al menos una reunión con inversionistas seguir desarrollando modelos de IA de código abierto mientras persigue el objetivo más amplio de alcanzar la inteligencia artificial general, lo que refleja el enfoque de la empresa en ampliar las fronteras de la IA más que en su monetización.

El patrimonio neto de Liang se duplicó con creces tras la ronda de financiación más reciente de su empresa, convirtiendo al empresario chino en el más rico del mundo entre los creadores de modelos de inteligencia artificial.

Ahora posee una fortuna de US$36.000 millones, frente a los aproximadamente US$16.700 millones que tenía antes, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Esa cifra lo sitúa muy por encima del cofundador de Anthropic PBC, Dario Amodei, y de Greg Brockman, de OpenAI.

La startup también se está expandiendo hacia la IA agéntica tras la aparición de OpenClaw, aprovechando el entusiasmo por el software capaz de ejecutar tareas sin intervención humana.

LM