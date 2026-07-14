El plan de Buffett para desprenderse de su participación de US$140.000M en Berkshire Hathaway

Warren Buffett, que comenzó a donar su fortuna hace dos décadas, se comprometió a desprenderse por completo de su participación en Berkshire Hathaway Inc., valorada en unos US$140.000 millones, para 2034.

El martes anunció una nueva ronda de donaciones a organizaciones benéficas vinculadas a su familia, pero, por primera vez en décadas, dejó fuera de la lista a uno de los principales beneficiarios.

Aquí le presentamos lo que hay que saber sobre los planes del multimillonario para donar su enorme fortuna.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

3 lecciones que deja Warren Buffett antes de jubilarse

Gates, fuera

La Fundación Gates quedó fuera de la lista de destinatarios de las donaciones de acciones de Buffett. La decisión se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos, a principios de este año, documentos que reavivaron el escrutinio sobre los vínculos de Bill Gates con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las donaciones de Buffett a la Fundación Gates suman unos US$48.000 millones desde 2006. Este año es la primera vez en dos décadas que la fundación no recibirá una donación de mitad de año de Berkshire Hathaway.

Giving Pledge

El presidente de Berkshire, Bill Gates y Melinda French Gates lanzaron en conjunto la iniciativa Giving Pledge en 2010 para animar a las personas adineradas a destinar la mayor parte de su patrimonio a la filantropía.

Buffett asumió el compromiso de donar la mayor parte de su fortuna como parte de esta iniciativa, que con el tiempo consiguió la adhesión de decenas de las personas y familias más ricas del mundo.

Desde entonces, con la economía estadounidense en expansión y el mercado alcista sin mostrar señales de debilidad, el valor de esos compromisos no ha dejado de aumentar.

Estatus de multimillonario

La mayor parte de la fortuna de Buffett proviene de su participación en Berkshire Hathaway, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El propio Buffett ha dicho que Berkshire representa “aproximadamente el 99,5%” de su patrimonio neto.

Buffett, nacido en Nebraska, demostró desde muy joven su habilidad para ganar dinero, repartiendo periódicos y vendiendo golosinas y revistas puerta a puerta. Compró su primera acción un año después de visitar la Bolsa de Nueva York, cuando tenía 11 años.

Durante la recesión de finales de la década de 2000 actuó como “caballero blanco” en varias ocasiones, acudiendo al rescate de Goldman Sachs Group Inc., General Electric Co. y Swiss Re AG, mientras rechazaba las peticiones de Lehman Brothers Holdings.

Los hijos de Buffett

Buffett anunció el martes que repartirá sus acciones entre fundaciones vinculadas a su familia. Donará 9 millones de acciones clase B a la Fundación Susan Thompson Buffett, que lleva el nombre de su difunta esposa, y 1 millón de acciones clase B a cada una de las tres organizaciones benéficas administradas por sus hijos.

Una de ellas es la Fundación Sherwood, dirigida por su hija Susie, que concede subvenciones a iniciativas educativas y organizaciones sin fines de lucro en Nebraska.

Otra es la Fundación Howard G. Buffett, dirigida por su hijo Howard, que financia programas para mejorar la seguridad alimentaria, combatir la trata de personas y mitigar los conflictos.

Por último, está la Fundación NoVo, dirigida por su hijo Peter, que apoya iniciativas de revitalización en la zona de Kingston, Nueva York.

Caída de las acciones

Buffett tiene previsto convertir las acciones clase A de Berkshire —que cerraron el lunes en US$744.850— en acciones clase B, que terminaron la jornada en US$496,85. Tras las donaciones anunciadas el martes, el multimillonario posee 188.290 acciones clase A de Berkshire y 1.162 acciones clase B.

Las acciones de Berkshire Hathaway han caído un 8% desde que Buffett anunció, en mayo del año pasado, que tenía previsto dejar el cargo de director ejecutivo.