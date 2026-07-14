Filial de generación de YPF presenta solicitud para listar en Nueva York

La unidad de generación de energía de la empresa energética estatal argentina YPF SA ha presentado una solicitud para salir a bolsa en EE.UU. Se suma así a una creciente lista de empresas argentinas que buscan cotizar en la bolsa de Nueva York.

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YPF Energía Eléctrica SA registró una utilidad neta de US$7,4 millones sobre ingresos por US$640,8 millones en 2025, frente a una utilidad neta de US$263 millones sobre ingresos por US$524,2 millones un año antes, según un documento presentado el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

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La empresa, con sede en Buenos Aires, informó que BNR Power Investments BV, un vehículo de inversión propiedad indirecta de General Electric Co. y del Silk Road Fund de China, venderá acciones en la oferta.

Las empresas argentinas compiten por convertirse en la primera del país en realizar una oferta pública inicial en EE.UU. desde 2019. A comienzos de este mes, la generadora eléctrica Genneia SA también presentó una solicitud para cotizar en Nueva York.

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Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Citigroup Inc. actúan como coordinadores globales de la oferta. BNP Paribas, Itaú BBA, JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA participan como bookrunners conjuntos. Se espera que las acciones coticen en la Bolsa de Nueva York con el símbolo YLUZ.

GZ