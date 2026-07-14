Citi se desploma tras anunciar más inversiones y nuevos recortes de empleo

Las acciones de Citigroup Inc. se desplomaron después de que los principales ejecutivos del banco señalaran que adelantarán recortes de empleo e inversiones clave en tecnología, medidas que podrían elevar los costos durante la segunda mitad del año.

Tras presentar ganancias récord que superaron las expectativas en las principales líneas de negocio, la directora ejecutiva, Jane Fraser, comunicó a analistas e inversionistas que la entidad se preparaba para “acelerar inversiones adicionales y otras iniciativas”.

Los comentarios, inicialmente poco claros, hicieron que las acciones del banco llegaran a caer más de 5%, luego de haber subido tras la publicación de los resultados del segundo trimestre. El banco “manejó mal” su respuesta sobre lo que implicarían esos costos, según el analista bancario Mike Mayo, de Wells Fargo & Co.

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“Creo que están adelantando gastos futuros, pero ese es precisamente el problema: la incertidumbre”, afirmó Mayo. “Básicamente dijeron: ‘Vamos a gastar mucho más de lo que ustedes esperaban y no les vamos a decir en qué’. A los inversionistas no les gusta ese tipo de incertidumbre”.

El director financiero, Gonzalo Luchetti, explicó que Citi espera asumir mayores costos por indemnizaciones durante la segunda mitad del año y acelerar las inversiones anunciadas en la jornada para inversionistas de mayo, lo que sugiere que la entidad prevé realizar recortes de personal más profundos de lo anticipado. Citi, que redujo su plantilla en 5.000 empleados durante los últimos tres meses hasta 219.000 trabajadores, ya ha destinado US$800 millones este año al pago de indemnizaciones.

El banco “incrementará las inversiones en todas las divisiones durante el segundo semestre e incurrirá en gastos adicionales por indemnizaciones a medida que nos enfocamos en lograr eficiencias futuras”, indicó Luchetti, aunque declinó dar más detalles sobre posibles recortes de puestos de trabajo.

El ejecutivo argentino, que asumió el cargo de director financiero a principios de este año, fue comparado durante la conferencia con analistas por Mike Mayo con el “Messi de los directores financieros”, un día antes de que Argentina enfrente a Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

Previsiones de rentabilidad

Durante la conferencia con analistas, los directivos de Citi también respondieron preguntas sobre por qué mantuvieron sin cambios su previsión de rentabilidad sobre el capital tangible (RoTCE) para todo el año, en un rango de entre 10% y 11%, pese a que ese indicador ha mejorado en lo que va del año.

Luchetti sostuvo que el índice de eficiencia del banco —una medida de cuánto cuesta generar un dólar de ingresos— será de alrededor del 60% este año. Este valor es más alto que el registrado durante el primer semestre, lo que indica que es probable que los gastos aumenten a medida que el banco invierta una mayor parte de sus ingresos en lugar de distribuirlos a los accionistas.

Fraser dijo que cree que el banco puede alcanzar sus objetivos de rentabilidad y que sus inversiones adicionales proporcionarán utilidades más sostenibles para la institución, que durante mucho tiempo se ha quedado rezagada en Wall Street.

“Estamos 100% a la ofensiva”, dijo Fraser sobre los planes. “El impulso está de nuestro lado, pero vamos a aprovechar las oportunidades para adelantar las inversiones, y no solo centrarnos en las cifras a corto plazo. Estamos jugando a largo plazo”.

Fraser ha impulsado una profunda transformación del banco mediante una reorganización interna y el cumplimiento de las órdenes regulatorias impuestas hace seis años. Bloomberg informó a finales de marzo que Citi evaluaba la compra de un banco minorista o de una firma de gestión patrimonial. Sin embargo, Fraser aseguró este martes que la entidad solo está interesada en crecer mediante inversiones orgánicas y no mediante adquisiciones.