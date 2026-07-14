La inflación de junio fue de 1,9% según el INDEC, la más baja en 10 meses

La inflación de junio se ubicó en 1,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del número más bajo desde agosto de 2025. La inflación interanual se ubicó en 33,5% y acumula en el año una variación de 16,8%.

"La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación", destacó el Palacio de Hacienda.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Desde el Ministerio de Economía señalaron que la inflación núcleo es la más baja desde julio del año pasado.

Aldo Abram: “Desde agosto seguro se va a ubicar, y por varios meses, por debajo del 2%"

Según el INDEC, los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.

Divisiones y regiones

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Por otra parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales.

En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas, explicado por las sumas no remunerativas incluidas en el salario de los encargados de edificios.

El CEPEC destacó el número de la inflación núcleo (1,6%), ya que elimina los componentes estacionales y regulados, reflejando con mayor precisión la tendencia de fondo de los precios.

"Sin embargo, hay que ser prudentes. Los relevamientos privados de las primeras semanas de julio ya muestran una aceleración en alimentos, impulsada por aumentos en carne y algunos productos frescos. Si esa tendencia se consolida, podría interrumpir la velocidad de la desinflación observada en junio", agregaron.

Para la consultora, desde el plano político y económico, "el dato fortalece la estrategia del Gobierno de Javier Milei. Una inflación núcleo por debajo del 2% mensual le otorga mayor respaldo al programa económico y mejora las expectativas de estabilidad. El desafío ahora será sostener esta dinámica sin que la presión sobre el tipo de cambio o una aceleración de alimentos vuelva a impulsar los precios en los próximos meses".