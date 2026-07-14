El dólar blue cerró en baja este martes 14 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central compró 532 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 482 millones de dólares y cerraron en 48.687 millones.

El dólar blue cerró en baja este martes 14 de julio. La divisa paralela bajó $5 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.520 y se compró a $1.500.

Dólar blue

El dólar blue retrocedió 0,33% tanto en la punta compradora como en la vendedora. Quedó en $1.520 para la venta y $1.500 para la compra, según la última actualización de las 16:25 horas de este martes.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.512,30, con una baja del 0,56% respecto a la rueda anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.557,70, con una baja del 0,61% en el día.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambia a $1.489,60 en promedio, aunque acumula una baja del 3,4% en lo que va del año.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.943,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se ubicó en $1.495 para la venta y $1.445 para la compra, con una baja del 1,03% respecto al cierre anterior. El dólar mayorista, según datos de Rava Bursátil, se ubicó en $1.471,50, con una baja del 0,7% en la jornada.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 532 millones de dólares en el mercado cambiario este martes. En tanto, las reservas internacionales subieron 482 millones de dólares y cerraron en 48.687 millones. Ayer, lunes 13 de julio, las reservas se ubicaban en 48.205 millones de dólares.