A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 14 de julio

El dólar blue hoy cerró este 14 de julio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 14 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 14 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta.

Mercados internacionales: el desafío que aún enfrenta Argentina para conseguir financiamiento

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 14 de julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 14 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.510,20 para la compra y $1.512,80 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 14 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 14 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 14 de julio a $1.559,60 para la compra y $1.560,40 para la venta.

Córdoba frente al mapa laboral: cae el empleo registrado pero se contiene el avance de la desocupación

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 14 de julio a $1.950 como referencia de dólar.

Mercado argentino: las acciones energéticas reaccionaron al rebote del precio del petróleo

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 14 de julio en $1.554,94 para la compra y $1.557,31 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 408 puntos básicos este martes 14 de julio.