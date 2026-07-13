Eduardo Jacobs: "Somos un país impredecible, el país que más defaults ha hecho y el país que más veces rompió contratos"

A horas de que el INDEC publique el dato de inflación de junio, el economista, Eduardo Jacobs, en contacto con Canal E, se refirió a las perspectivas de la economía argentina, la evolución del riesgo país, el rol del Fondo Monetario Internacional y la recuperación de la construcción.

Respecto al índice de precios, Jacobs anticipó que, "esperamos que esté en el 1.8, una cosa, una cosa por el estilo, 1.9", y remarcó que se trata de una tendencia que no responde a un fenómeno aislado sino a un proceso que continuará durante los próximos meses.

Las maniobras del Gobierno para mantener la economía

Asimismo, recordó que la desaceleración comenzó luego del fuerte reacomodamiento financiero de fines de 2025. En ese sentido, explicó: "Después de todo el push de finales del año 25, a partir de julio-agosto del 25, bueno, tuvimos un rebote de tasas, un aceleramiento de toda la puja hacia el dólar, 30 mil millones de dólares comprados por los argentinos, todo un desequilibrio en el mercado monetario cambiario que el Gobierno tuvo que frenar con suba de tasas".

Sin embargo, Jacobs aclaró que todavía persisten mecanismos que dificultan una caída más rápida de la inflación. "Estamos acarreando el problema de la indexación de tarifas e indexación de jubilaciones, hay muchos componentes importantes que están indexados en la economía y eso conspira contra la baja drástica de inflación", explicó.

Se estima una baja de la inflación en el corto plazo

Aún así, se mostró optimista sobre el escenario que viene: "Tenemos perspectivas buenas de seguir bajando la inflación".

Otro de los ejes fue la evolución del riesgo país, que continúa cerca de los 400 puntos básicos. Para el entrevistado, el verdadero interrogante no es que esté bajando lentamente sino que todavía no haya caído mucho más. "Más que la baja, lo sorprendente es que no baja lo suficiente", afirmó.

Luego, manifestó que el problema no está en la actualidad económica sino en el historial financiero argentino. "Debería bajar más, por lo bien que está la macro argentina", señaló, aunque recordó que, "somos un país impredecible, el país que más defaults ha hecho, el país que más veces rompió contratos".