Mercados internacionales: el desafío que aún enfrenta Argentina para conseguir financiamiento

El economista, Juan Pablo Ronderos, dialogó con Canal E y evaluó que la posibilidad de que Argentina recupere el acceso al financiamiento internacional sigue siendo uno de los principales desafíos de la economía.

Juan Pablo Ronderos sostuvo que, "Argentina no es un problema de hoy en día. Desde 2009 a la fecha, salvo en algunas ventanitas de oportunidad, no ha podido salir a los mercados financieros internacionales de crédito", y recordó que durante ese período "tuvimos default, tuvimos reestructuraciones, tuvimos un montón de problemas".

Cuándo se podría salir a los mercados internacionales

Asimismo, consideró que las condiciones para regresar a los mercados están prácticamente dadas y que ahora la decisión depende del equipo económico. En ese sentido, afirmó: "Creo que es una cuestión de decisión del equipo económico de tomar la decisión, porque ya han preparado el terreno para que eso pase, me parece una cuestión de timing nomás, una cuestión de espera de los próximos meses".

Sobre el nivel del riesgo país, Ronderos explicó que el Gobierno parece buscar un descenso adicional antes de emitir deuda. "Me da la sensación que el equipo económico quiere bajar de esos 350, 400 puntos para ir a un nivel más bajo, cosa que no está mal como concepto", señaló.

Se recomienda una salida menor hacia los mercados internacionales

Sin embargo, advirtió que esperar demasiado también implica riesgos de cara al calendario electoral. "Sería una buena decisión abrir todas las ventanillas de financiamiento posible para que el mercado vea la disponibilidad de dólares y que el año que viene no va a ser un problema", sostuvo. Por eso propuso "salir, aunque sea con una colocación chica, para mostrar que Argentina ya volvió a tener esa ventanilla abierta".

Sobre los factores que impiden una baja más pronunciada del riesgo país, el entrevistado mencionó tanto el contexto internacional como cuestiones internas. Según explicó, "el mundo estos días está de vuelta muy convulsionado y eso no ayuda a las economías emergentes", aunque destacó que, "el dato de inflación de Estados Unidos que sorprendió con un dato de deflación, eso sí puede llegar a favorecer".

También remarcó que persisten obstáculos estructurales: "Todavía no están dadas todas las condiciones que el mercado por ahí quisiera tener para ver una Argentina sin problemas".