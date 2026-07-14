Mercado argentino: las acciones energéticas reaccionaron al rebote del precio del petróleo

El analista financiero, Leonel Búccolo, en comunicación con Canal E, analizó que los mercados financieros atraviesan jornadas de alta volatilidad impulsadas por factores internacionales y locales.

Respecto al escenario internacional, Búccolo señaló que, "Estados Unidos, con bastante va y viene, mucha rotación dentro de lo que son los sectores de tecnología, principalmente, que es lo que tiene en auge en lo que va del año", destacando movimientos entre "empresas de software y de hardware".

Suba del petróleo a raíz de una nueva escalada en el conflicto de Medio Oriente

Asimismo, remarcó que las tensiones geopolíticas volvieron a influir sobre las materias primas. "Tuvimos de vuelta conflictos con Estados Unidos e Irán, ataques en donde tuvimos rebote de lo que es el petróleo y el commodity a nivel general", afirmó.

Además, Búccolo recordó que, "estas últimas tres o cuatro ruedas, en donde estábamos en niveles previos con Irán, había devuelto toda esa suba que había hecho tanto el crudo, el Brent y el WTI, con lo cual, tuvimos un rebote".

Cómo está la situación en Wall Street

Sobre Wall Street, indicó que, "si miramos los índices de Estados Unidos, te diría que están mixtos con algunas subas, incluso, como te decía, en lo que es el sector tecnológico".

En cuanto al mercado local, el entrevistado explicó que también hubo rotación entre sectores. "Tuvimos un poco de rotación entre lo que es, justamente también por esto del petróleo, de rotación de lo que es empresas del sector energético, Pampa, YPF, con alguna caída, y estamos teniendo un rebote en lo que es el sector financiero, nuevamente", planteó.

Sin embargo, advirtió que el índice bursátil continúa sin una tendencia definida: "El mercado local sigue lateralizando, básicamente, en lo que va del año" y "aproximadamente 2.000, 2.100 dólares, no puede superar esos niveles".