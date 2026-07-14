Córdoba cerró junio con una inflación del 1,9% y acumuló 15,9% en el primer semestre

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) registró en junio un incremento del 1,9% respecto del mes anterior, según informó la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia. Con este resultado, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanzó el 15,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,5%.

El aumento mensual estuvo explicado principalmente por las subas en los capítulos de alimentos y bebidas no alcohólicas; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y recreación y cultura.

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Dentro de alimentos, los incrementos estuvieron vinculados principalmente a las variaciones en los precios medios de frutas y verduras, además de pan y cereales. En el caso de vivienda, los aumentos se explicaron por las subas en alquileres, gas, electricidad y servicios para la reparación y seguridad del hogar.

Por su parte, recreación y cultura fue uno de los rubros con mayor variación durante junio, impulsado principalmente por el incremento en los precios medios de los paquetes turísticos. El capítulo registró una suba mensual del 6,7%.

Entre los demás rubros relevados, también se destacaron educación, con un aumento del 4,2%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,4%; salud, con 2,4%; bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,2%; y cuidado personal, protección social y bienes y servicios varios, con 2,2%. En tanto, los menores incrementos del mes se observaron en transporte, con una variación del 0,3%; información y comunicaciones, con 0,8%; y prendas de vestir y calzado, con 1%.

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Bienes y servicios

El informe detalló que los bienes, que representan el 61% de la canasta del IPC-Cba, registraron en junio una variación mensual del 1,4%. En tanto, los servicios, que explican el 39% restante, tuvieron un incremento del 2,7%. En la comparación interanual, los bienes acumularon una suba del 29,5%, mientras que los servicios aumentaron un 37,1%.

Por otra parte, al analizar la evolución según categorías, los bienes y servicios estacionales registraron una suba del 5,6% durante junio. Los regulados aumentaron 1,7%, mientras que el resto de los productos que componen la canasta del IPC-Cba tuvieron una variación del 1,5%.

De esta manera, el indicador provincial volvió a ubicarse por debajo del 2% mensual y mantuvo la tendencia de desaceleración de los precios registrada durante los últimos meses.