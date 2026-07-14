Argentina-Inglaterra: Córdoba duplicará el operativo policial y sugirieron cerrar los comercios

Córdoba se prepara para vivir este miércoles la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un dispositivo de seguridad reforzado y buena parte de la actividad comercial suspendida en el área central. El Ministerio de Seguridad provincial sugirió formalmente a la Cámara de Comercio de Córdoba que los locales de la zona céntrica cierren sus puertas alrededor de las 14, dos horas antes del inicio del partido.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó la recomendación en Radio Mitre Córdoba: "Vamos a tener más de 400 efectivos. Estuve hablando con la Cámara de Comercio para sugerir que probablemente lo más conveniente en la zona céntrica sea que los negocios permanezcan cerrados", señaló el funcionario.

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El pedido no busca solo evitar daños materiales. Quinteros remarcó que la intención es garantizar un festejo sin descontrol, en un contexto donde reconoció que la violencia en las celebraciones masivas quedó naturalizada en los últimos años.

"Lamentablemente nos hemos mal acostumbrado y hemos naturalizado que un evento que tiene que ser un festejo, y en el que todos tenemos que estar unidos y abrazados a la misma bandera, se convierta en un acto de vandalismo. Nosotros eso no lo vamos a permitir", afirmó. El ministro también apeló a la responsabilidad individual de quienes salgan a celebrar: "Yo no puedo poner un policía al lado de cada hincha, tenemos que vivirlo civilizadamente".

Antecedentes que pesan en la decisión

La sugerencia de cierre no surge de manera aislada. El martes 7 de julio, un local dedicado a la venta de alhajas y relojes sufrió un violento ataque seguido de saqueo en Avenida General Paz al 150, en pleno centro de la ciudad. A ese episodio se suman denuncias de hurtos de celulares registradas entre la multitud durante los últimos tres partidos de la Selección. Ambos antecedentes explican por qué, esta vez, la recomendación oficial llegó antes del encuentro y no como reacción posterior a los incidentes.

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El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Córdoba, Fernando Faraco, confirmó que la entidad ya había solicitado custodia policial para los comercios de la zona tras los hechos previos: "Si esto hubiera transcurrido en paz y en tranquilidad, y no hubiera pasado absolutamente nada, estarían los recaudos lógicos mínimos. Pero como estos antecedentes existieron, nos mantenemos en alerta para cuidar el comercio de Córdoba", dijo en Radio Continental Córdoba.

Según precisó Faraco, la sugerencia de cierre se concentra en el área central, donde se producen las concentraciones más numerosas, y no se replica en otros corredores comerciales de la ciudad, dado que allí no se registraron incidentes en ocasiones anteriores. El propio dirigente estimó que buena parte de los comercios bajará las persianas entre las 14 y las 15. Consultado sobre el eventual refuerzo del transporte público ante el desalojo temprano del centro, dijo desconocer definiciones tomadas por la Municipalidad hasta el momento.

También cierra el interior provincial

La decisión no queda circunscripta a la capital. Desde la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) anticiparon que la gran mayoría de los comercios del interior provincial también cerrará sus puertas luego del mediodía, aun cuando en esas localidades la actividad suele dividirse en dos turnos, mañana y tarde. Fausto Brandolín, referente de la entidad, calificó la jornada como atípica para el funcionamiento comercial habitual.

A la suspensión de la actividad comercial se suma que las escuelas cordobesas continúan en receso invernal hasta el 19 de julio, mientras que la actividad bancaria y la del Poder Judicial provincial también permanecen restringidas por el mismo motivo durante esa franja. En paralelo, distintas empresas privadas ya adelantaron que liberarán a su personal entre las 15 y las 15:30 para permitir el seguimiento del partido.