A cuánto cerró el euro blue hoy, martes 14 de julio

El martes 14 de julio de 2026, el euro cerró a $1.784,75 para la compra y $1.823,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 14 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 14 de julio cerró a $1.625 para la compra y $1.725 para la venta.

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A cuánto cerró el euro blue hoy, 14 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.274,60 para la compra este martes 14 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 14 de julio

Este martes 14 de julio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.670 vendedor.

Banco Nación: $1.625 comprador y $1.725 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 14 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el martes 14 de julio en el mercado paralelo a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.