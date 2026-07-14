Aldo Abram: “Desde agosto seguro se va a ubicar, y por varios meses, por debajo del 2%"

La publicación del dato de inflación de junio volvió a concentrar la atención del mercado. Para el economista, Aldo Abram, quien habló con Canal E, el índice se ubicará por debajo del 2% y marcará la continuidad del proceso de desaceleración de los precios.

Aldo Abram explicó que las mediciones privadas ya muestran un resultado muy similar al esperado por el INDEC. "Nuestra medición del mes de junio nos dio un 1,8%", señaló, al tiempo que recordó que el relevamiento busca anticipar la tendencia del índice oficial.

Expectativa en la inflación general raíz del de CABA

También destacó el dato difundido por la ciudad de Buenos Aires: "Un dato que fue muy positivo es el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, que dio un 1,8% como nosotros habíamos medido".

Según Abram, ese indicador cobra especial relevancia porque "es donde más impactan los aumentos de tarifas de servicios públicos y de transporte", por lo que "claramente suele ir por arriba del índice de precios a nivel nacional".

Qué se espera de la inflación para el mes de julio

Respecto de los próximos meses, estimó que julio podría mostrar un leve repunte estacional, aunque anticipó una tendencia descendente. "Puede ser que el mes de julio por ahí se acerca y llegue al 2%", pero agregó: "Todos ya empezamos a descontar que a partir de agosto seguro que se va a ubicar y por varios meses por debajo del 2%".

Sobre la evolución del riesgo país, el entrevistado sostuvo que los fundamentos económicos mejoraron, pero que los inversores siguen observando el historial argentino. "Lo primero es recordar que la Argentina, si bien uno mira los indicadores económicos, la realidad económica de la Argentina, en términos de solvencia, sobre todo del sector público, lo que observa es que nuestros indicadores dan mejor que muchísimos países de la región", afirmó.

Sin embargo, explicó que el mercado continúa siendo cauteloso porque "en los últimos 90 años hemos hecho todos los disparates ha habido y por haber del sector público". En ese sentido recordó que el país "ha quebrado nueve veces al sector público", "hemos quebrado varias veces el Banco Central" y "hemos soportado inflaciones estratosféricas, hiperinflaciones".