“Los bancos escucharon”: Milano anticipó más crédito para la ganadería

El presidente de Rosgan, Raúl Milano, analizó para Canal E que la ganadería argentina atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de rentabilidad, pero todavía enfrenta una deuda pendiente: el acceso al financiamiento.

Según explicó Raúl Milano, mientras la agricultura cuenta con un elevado nivel de financiamiento, la realidad ganadera es completamente distinta. "Cuando uno se da vuelta y dice en la ganadería ¿cuánto es del total de la inversión en financiamiento institucional hoy de bancos? 5,6 casi el 95% estuvo a pulmo", afirmó.

Qué tiene para ofrecer la ganadería en busca de financiamiento

Asimismo, remarcó que la jornada buscó acercar al sistema financiero con un sector que hoy ofrece condiciones atractivas para invertir. "El objetivo de alguna manera de esta jornada es poner y darle visibilidad a un sector que está pasando un muy buen momento", señaló.

Durante el encuentro se analizaron instrumentos como fideicomisos financieros, warrant ganadero, pagarés, leasing y otras alternativas que permitan ampliar el acceso al crédito. Milano explicó que el potencial es enorme. "¿Saben cuánto es por cabeza el financiamiento? 20 dólares. Cuando hay que abrir el animal vale mil dólares. No sé cuánto hay para hacer", sostuvo.

La variedad de financiamiento con la que cuentan los productores ganaderos

En ese sentido, destacó especialmente el desarrollo del warrant ganadero, una herramienta que recientemente incorporó al ganado dentro de la legislación vigente. "Hoy un filotero que tiene 5 o 10 mil cabezas, tiene 10 millones de dólares puestos ahí en el campo", ejemplificó, y agregó que ese patrimonio puede convertirse en garantía para acceder a financiamiento sin necesidad de desprenderse de los animales.

El entrevistado aseguró que el sector financiero mostró interés durante la reunión. "Los bancos escucharon", afirmó, y adelantó que, "en breve va a haber una parte muy importante de un aluvión de esto", en referencia al desarrollo del warrant y nuevos fideicomisos.

A su vez, recordó que la ganadería sufrió durante años la falta de rentabilidad debido a políticas que mantuvieron deprimidos los precios. "La carne en general tuvo un precio político durante toda una vida", recordó, y agregó: "El productor se fundía, se fundía, se descapitalizaba, perdía animales".