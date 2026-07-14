Récord en el agro: "La cadena ganadera realmente está viviendo un momento que no tiene antecedentes"

El consultor ganadero, Fernando Canosa, pasó por Canal E y se refirió a que la Expo Rural 2026, que se realizará del 16 al 26 de julio en el predio ferial de Palermo, comenzará con un contexto inédito para la ganadería argentina.

Fernando Canosa destacó que la muestra organizada por la Sociedad Rural Argentina, que este año celebra sus 160 años, volverá a conectar al campo con la ciudad. "Extraer el campo a la ciudad y conectar la ciudad con el campo y esto me parece que es muy importante en un país tan agropecuario y con tanta capacidad de producción de alimentos como somos en la Argentina", señaló.

Se observa un momento excepcional para el sector ganadero

Asimismo, aseguró que el negocio ganadero atraviesa un momento excepcional: "La cadena ganadera realmente está viviendo un momento que no tiene antecedentes en el pasado cercano".

Según explicó Canosa, el escenario internacional favorece a los países productores de carne. "Por un lado, una demanda estructural insatisfecha de carne en todo el mundo", dijo, y agregó que ese fenómeno "está liderado por Estados Unidos, por Asia, dentro de Asia, China, los países del Medio Oriente, la Unión Europea".

Disparidad entre la demanda y oferta de carne

Al mismo tiempo, remarcó que existe una oferta global insuficiente: "La oferta va por la escalera y la demanda va por el ascensor". En ese contexto, sostuvo que Argentina tiene una oportunidad histórica. "Se han alineado los planetas", afirmó, al combinarse la fuerte demanda internacional con un escenario local más favorable para producir.

El entrevistado indicó que el principal desafío ya no pasa por el mercado sino por incrementar la producción. "Hoy es un momento de pasar a la ofensiva, y esto significa poder producir más pasto para producir más carne", explicó.

A su juicio, durante décadas el productor argentino actuó con cautela debido a la inestabilidad económica: "El ganadero argentino jugó a la defensiva durante los últimos 40 o 50 años".